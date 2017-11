Caliente elección en el SOMU: Amenazas y falsicación de documentos

No es una situación fácil la que atraviesan los afiliados y todo el SOMU en general.

Es que tras el llamado a elecciones, se conoció la noticia que "De las tres listas que se presentan a nivel nacional, dos están integradas por exsubordinados de Suárez procesados por la Justicia y ninguna cumple con las normas estatutarias".

Tal como informó Urgente24 el pasado 31/10/2017, el Delegado Normalizador del Ministerio de Trabajo en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Alfredo Bertonasco, denunció que uno de los miembros de la Junta Electoral designada por la Intervención para fiscalizar los comicios fue amenazado de muerte por un dirigente de una lista que pretende participar de las elecciones.

Ahora, en las últimas horas se viralizó un audio vía WhatsApp en el que, como hiciera el Omar “Caballo” Suárez en 1989 junto a un grupo de carapintadas, el sindicalista Orlando Alfaro de la lista 33 amenazó a la intervención judicial tomar el gremio “por las buenas o por las malas” sino lo dejan participar en dichos comicios.

Alfaro durante una extensa entrevista a la FM Desire, de Puerto Deseado, Santa Cruz, dijo: “Y esto no termina acá. Nosotros vamos a entrar por las buenas o por las malas. Me escuchaste, ¿no?. Nosotros estamos convocando a los compañeros, hacemos las presentaciones. Si no nos dan pelota, vamos a entrar por las buenas o por las malas".

En tanto, este portal pudo acceder a la denuncia realizada por Claudio Daniel Luna, quien se encontró con la sorpresa de integrar una de las listas de Chubut, Puerto Madryn:

I) OBJETO:

Que vengo a realizar formal denuncia por presunta comisión del delito Falsificación de Documento, tipificado en el art. 292 del Cógido Penal, involucrando como presuntos autores a los señores Héctor Javier Monroy, Mónica Beatriz Montero, Walter Luis Benítez y a los apoderados de lista que corresponda, con domicilio laboral en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sito en Domeqc García Nº 535 de esta ciudad, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

II) HECHOS:

Que en este marco, sorpresivamente tomé conocimiento que integro la Lista Nº20 encabezada por los señores Héctor Javier Monroy, Mónica Beatriz Montero, Walter Luis Benítez, como candidato a Prosecretario Suplente por la Seccional de Puerto Madryn de la Asociación Gremial.-

Que es plausible afirmar que jamás acepté dicho cargo como así tampoco firmé ningún aval o lista. Cabe señalar que para ser candidato en esta Asociación gremial o cualquier otra, como así también en los partidos políticos, debe aceptarse el cargo para que uno se postula estampando su firma de puño y letra, razón por la cual mi firma ha sido adulterada.-

Que presuntamente las personas a las que sindico tienen conocimiento de la perpetración del delito que se denuncia.-

Que finalmente estas circunstancias se las hice saber a la Junta Electoral mediante telegrama que acompaño, donde puse de manifiesto mi conocimiento a la integración de dicho cargo en la Lista Nº 20 de las elecciones del SOMU y que mi firma ha sido falsificada.

img-20171115-wa0008.jpg

Las elecciones serán entre el próximo 18 y 22 de diciembre. Según su página web, de las tres las agrupaciones presentadas originalmente para competir por el el Secretariado Nacional, han quedado en carrera dos de ellas. Por un lado, la Lista 20 Celeste, encabezada por Rubén Manno y la lista la Lista 18 verde, encabezada por Raúl Durdos.

La Lista 20 Celeste presentó además de los candidatos para el Secretariado Nacional- Subsecretarios- Revisores de cuentas titulares y suplente; y para las cuatro secciones de Capital Federal (Cámara-Cocina- Cubierta y Máquina), listas para las siguientes seccionales: Barranqueras, Posadas, Campana, Santa Fe, Colón, Rosario, San Fernando, Mar del Plata, Necochea y Puerto Madryn.

En tanto, la Lista 18 Verde además de postular candidatos para el Secretariado Nacional- Subsecretarios- Revisores de cuentas titulares y suplentes, presentó candidatos para las siguientes seccionales: Corrientes, Campana y Rosario y las cuatro secciones de Capital Federal.

Las demás listas oficializaron en algunas seccionales: La Lista 9 Marrón postula candidatos en las seccionales Corrientes y Rosario; la Lista 10 Azul postula candidatos en la seccional Colón; la Lista 19 Rojo postula candidatos en la seccional Bahía Blanca; la Lista 26 Naranja postula candidatos en la seccional San Fernando; La lista 22 Amarilla postula candidatos en la seccional Puerto Madryn; la Lista 45 Lila postula candidatos en seccional Corrientes; la Lista33 Blanca postula candidatos en las seccionales Corrientes y Campana. En las actas de oficialización de listas se aclara que la Lista 17 Bordo no ha logrado oficializar la propuesta de candidatos.

Desde la intervención judicial indicaron que están muy conformes con lo que va surgiendo del proceso electoral ya que fueron muchos años de falta de ejercicio democrático.

Durante las elecciones que se llevarán a cabo entre el 18 y el 22 los afiliados al SOMU podrán definir los candidatos que cubrirán los cargos del Consejo directivo, secretariado general nacional, comisión revisora de cuentas, comisiones ejecutivas de las secciones y seccionales y delegados al congreso general.