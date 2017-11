Procesan a Moreno por impedir una asamblea de Papel Prensa

El juez federal Julián Ercolini procesó a Guillermo Moreno por perturbar e impedir el desarrollo de una asamblea de Papel Prensa el 12 de agosto de 2010, cuando el ex secretario de Comercio Interior kirchnerista extrajo de una bolsa guantes de boxeo y cascos tipo industrial y solicitó a los presentes que eligieran entre ellos mientras gritaba "acá no se vota nada".



El magistrado dictó un embargo de $10.000 sobre los bienes del ex funcionario kirchnerista, ya que consideró "probado" que ese día Moreno perturbó el desenvolvimiento del acto, atentando contra la libertad de sesionar de los concurrentes.



Además, como el juez consideró que se había completado la instrucción del sumario, decidió que, una vez que quede firme el procesamiento "se corra vista a las partes" para que se expidan sobre el cierre de la etapa de recolección de pruebas y la eventual elevación del caso a juicio oral y público.



El juez procesó a Moreno sin prisión preventiva, ya que si bien registra "varios procesos en trámite y fue recientemente condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por resultar coautor penalmente responsable del delito de peculado, más una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos", esa sentencia "no está firme".



Cabe recordar que la asamblea fue suspendida tras una discusión respecto al punto 12 del orden del día, sobre la elección de los miembros de la comisión fiscalizadora de la sociedad. En ese momento, Moreno sacó unos guantes de boxeo que llevaba uno de sus guardaespaldas, los colocó arriba de la mesa donde estaban las autoridades de Papel Prensa e increpó a los asistentes. "Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar", dijo.



El Secretario de Comercio Interior amenazó a los gritos a los accionistas privados de la compañía. Hizo que se levantaran los que lo rodeaban, apagaron las luces y taparon la cámara que filmaba la reunión.



Según consta en el procesamiento dictad por Ercolini, fue Daniel Reposo, ex síndico general de la Nación, quien se colocó frente a la cámara. Luego lo hizo Fabio Trossero, representante en ese entonces de Télam.



Moreno advirtió que "nadie salía" y que de ninguna manera se iba a votar ese punto. "Esto se resuelve como hombres", afirmó, e invitó a los accionistas a pelear si querían continuar con la votación del punto en cuestión. El coadministrador designado por la Justicia decidió levantar la reunión al no contar los asistentes con las garantías para continuar.



"Como consecuencia de su comportamiento, el presidente [de Papel Prensa Alberto Guillermo] Maquieira, a pedido del coadministrador judicial Martín Arecha, debió dar por finalizada la sesión a las 16.03 horas, por desorden. Ello, sin que llegara a cumplirse con la orden del día que preveía la asamblea interrumpida", consigna el auto de procesamiento.