Por un informe del Conicet, denuncian a Frigerio en Comodoro Py

Un informe presuntamente crítico sobre la implementación de la boleta electrónica para uso electoral se convirtió en materia de una denuncia penal este miércoles cuando una abogada hizo una presentación contra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acusándolo de demorar su difusión.

El informe en cuestión fue elaborado por un grupo es investigadores del Conicet y puesto a consideración de la cartera de Frigerio, que atiende -entre otras- las cuestiones electoral. Sin embargo, desde el Gobierno niegan que se haya tratado de un documento hecho a pedido.

No obstante, el martes hubo una campaña en las redes sociales reclamando que el Gobierno dé a conocer el contenido del trabajo. El hashtag #LiberenElInformeCONICET se transformó en uno de los principales trending topics de esa jornada.

Ante esto, la abogada Valeria Carreras formuló este miércoles una denuncia contra Frigerio. "Denuncié a Frigerio por retrasar y omitir dar a conocer informe CONICET boleta única electronica", tuiteó la letrada adjuntando parte de la presentación.

Denuncie a Frigerio por retrasar y omitir dar a conocer informe CONICET boleta única electronica pic.twitter.com/12XbZuqZ16 — Rara como Encendida (@dravaleria) 15 de noviembre de 2017

"Solicito se instruyan las medidas necesarias para que el Ministro del Interior brinde acabada respuesta sobre la demora en publicar el informe del Conicet que motiva la presente denuncia", señala la denuncia que recayó por sorteo en el juzgado de Daniel Rafecas bajo la carátula de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Más allá de la acusación desde la cartera de Frigerio niegan que estén demorando la difusión al sostener que no fue solicitada por la misma. Sin embargo, no negaron que se hayan reunido para ver la presentación del informe, el miércoles pasado. "No le pedimos ningún informe y tampoco les estamos diciendo que no lo publiquen", dijeron fuentes de esa dependencia citadas por el diario La Nación. Sin embargo, estimaron que el informe "tiene algún sesgo porque los que participaron son abiertamente contrarios a este sistema".

Según publica Diario Uno de Mendoza, Dante Zanarini es docente de Ciencias de la Computación en la UNR y fue uno de los expertos que participó del informe. Sin comentar el contenido del mismo, Zanarini dijo que "no hubo mayores disidencias, y lo que expresa son recomendaciones respecto de riesgos y beneficios de incorporar tecnología en diferentes etapas del proceso electoral, ya que no solamente se concentró la investigación en el momento de la elección".

De acuerdo a La Nación, el Conicet publicará en su sitio web oficial el informe, aunque no especificó la fecha en que lo hará.