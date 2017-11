Molly Constable, la modelo XL que rompe esquemas en Playboy

Son conocidos por lanzar delgadas y voluptuosas bellezas rubias en bola con orejas de conejo, pero esta vez Playboy, la reconocida marca de entretenimiento para adultos, ha roto sus tradicionales patrones con Molly Constable, una joven modelo de curvas y talla grande que va en ascenso.

Con un cuerpo talla 20 y un busto de 41 pulgadas, Molly echa por tierra cualquier estereotipo de belleza, bajo el lente Heather Hazzan en un intento por demostrar que lo grande es hermoso.

Para esta ‘influencer’ de las redes, con más de 22.000 seguidores en Instagram, lo que marque la báscula no es un obstáculo para posar en revistas masculinas como Playboy. “Tu peso no es importante. Es la forma en que actúas hacia las personas y te sientes por dentro”.

Entre sus tantas experiencias, Molly se muestra contraria a la falta de diversidad en la industria de la moda. "He tenido maquilladores que me pinchaban por tener estrías y he tenido que encubrirlos". Esta chica de grandes curvas ha protagonizado recientemente el Bazar Harper's UK, LOVE y fue una de las 20 estrellas modelo Rising de Vogue en 2017.