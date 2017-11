Por esquivar a una 'fan', Lanata se quebró una pierna

Anoche, al terminar la ceremonia de los Premios Konex, realizada en la Facultad de Derecho, Jorge Lanata sufrió un insólito accidente y se quebró una pierna.



"Salgo, una mina me empieza a correr para que me saque una foto, no veo el piso, me caigo y me rompo una pierna", reveló vía telefónica el periodista en el pase de su programa radial con el de Marcelo Longobardi, justificando su ausencia al mismo.



"Estoy con un inmovilizador en la pierna. Del lado de adentro de la rodilla. Se ve que un músculo hizo salir un pedacito de hueso", agregó el conductor, quien se accidentó intentando esquivar la euforia de su fanática. "¡Y la mina ni siquiera sacó la foto!", contó.



Además, ya en un tono de broma, Lanata explicó que había querido salir al aire para que sus oyentes no se preocupen y, sobre todo, para que Longobardi no lo "difame" por su ausencia.



"¡Qué manera más boluda de romperme una pierna!", enfatizó el conductor. Y cerró: "Toda la gente que se rompe algo se lo rompe de una manera imbécil. ¿Si la tenía asegurada? Aseguré la lengua y el culo para tenerlo protegido", cerró, entre risas.