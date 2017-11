Patricia Perrota: “Me dejó sin trabajo y me destruyó anímicamente”

Patricia Alejandra Perrotta (39) fue pareja del actor y director Lito Cruz (76) entre el 2014 y 2016. Periodista y escritora publicó un libro, Secreto de Alcoba, sobre esa relación en la que sufrió el maltrato psicológico y físico de Cruz. Además este año presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción en contra del actor.

Lito Cruz fue el amor imposible de Perrota en sula adolescencia y a que se cruzó en varias oportunidades hasta que se anoto un seminario de él En la zona oeste empezó a cursar con él y empezó a salir con él y a los 10 días se fueron a vivir juntos. "El me decía que nuestro amor venía de otra vida y el primer mes era un amor conmigo. Además, me pedía tener un hijo hasta que descubrir que tenía problemas de adicciones serías. Yo no sabía que el tenia estos vicios”, comentó la periodista.

Por otro lado Perrota contó que lo presentó tarde a su familia porque a su madre no le terminada de cerrarla relación entre ellos. “Mi mamá sabía que tenía grandes problemas y cuando se los presente a mi mamá no le gustó nada”, contó la mujer.

Además, la mujer contó que para ella todo era un sueño y que el primer mes fue hermoso y después de eso todo fue un desastre. “Cuando salíamos no tomaba y se cuidaba. En ese entonces yo era asistente comercial e iba a pasar a ser gerenta comercial y no pudo ser porque Cruz me llevó a un nivel de locura por su violencia psicológica y física que provocó que me vaya aislando de mi gente”, confesó la periodista.

“Me hacia problema si estaba con mis clientes o con mis jefes y él me tomaba el tiempo de lo que tardaba en volver a la casa”, confesó la periodista.

“Él me trataba de culpable si yo lo dejaba”, continuó

Cuando la periodista descubrió que Litro Cruz era alcohólico Perrota le dijo que lo iba a internar. “Yo lo quería bien y lo quería cuidar… lo cuidé a más no poder”, remarcó la entrevistada.

“Lo perdoné un millón de veces y me fui de la casa aproximadamente al mes. Yo vivía sola desde el 2005 y estaba más tranquila viviendo sola… me ha llegado a dejar el gas prendido”, confesó la escritora.

“Él se iba y me dejaba encerrada con el gato y después me decía que lo perdone que no lo iba a hacer más… que así estaba segura y que de esa forma no estaría con otro. Quiero suponer que no me quiso asesinar y cuando me dejó con el gas prendido yo me desperté y lo apagué… yo tenía miedo de perderlo y acepté cosas que no aceptaría nadie y eso me sirvió de lección. Pasé por lo más feo de mi vida para no permitir que nadie me lo vuelva a hacer”, remarcó la entrevistada.

“Me quiso pegar dos veces pero no pudo porque le metí la traba porque yo hacía judo cuando era joven y él me decía... Con vos no se puede”, confesó la mujer. Además, remarcó que muchas mujeres ya lo habían denunciado. “En la Comisaría de Las Heras y Ayacucho no me aceptaron la denuncia porque no tenía golpes”, continuó diciendo la periodista.

“Yo me separé tres veces volvía con él porque Cruz se sentía culpable y él se internaba en una provincia de Córdoba para desintoxicarse y ahí quería volver y yo lo hacía”, finalizó Patricia Perrota.