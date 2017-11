Por temor a un 'plantazo' a Macri, Frigerio fue a convencer a los gobernadores

A horas de la cumbre prevista para mañana (16/11) entre Mauricio Macri y los gobernadores, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se acercó esta tarde la reunión de los mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se habían congregado desde más temprano para consensuar posiciones de cara a las reformas planteadas por el Gobierno.



Después del mediodía, Frigerio se acercó hasta la sede del CFI. Según trascendió, corría el rumor de que los gobernadores querían suspender el encuentro de mañana con el Presidente, por eso el ministro fue al lugar para convencerlos.

"Estaba pautado que se acercara. Queremos mantener la reunión de mañana, hay puntos en discusión", confiaron desde el Ministerio del Interior a Infobae. Tras el encuentro de la semana pasada del Presidente con casi todos los gobernadores, la Casa Rosada quiere empezar a cerrar mañana el capítulo de las reformas planteadas desde el Ejecutivo, que se aceleraron tras las elecciones del mes pasado en las que el oficialismo obtuvo un contundente respaldo en las urnas.



Frigerio, que llegó a la cumbre de gobernadores junto a su viceministro, Sebastián García de Luca, y Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias del Ministerio del Interior, se acercó hasta esa sede a cuadras de la Casa Rosada para asegurarse personalmente que lso mandatarios provinciales no dejarán plantados a Macri.

Cabe recordar que en un principio, en Balcarce 50 se ilusionaban con cerrar el acuerdo este mismo jueves, sin embargo, ahora todo indicaría que el pacto se dilatará por al menos unos días más. "No podemos ponerle la firma a un acuerdo de estas características que implican mirar de cerca la letra chica", sostienen los gobernadores, que cuentan con una ventaja que propone el documento de que "las provincias que no se sumen el jueves, lo podrán hacer más adelante", pero también con un "castigo": el documento que Frigerio les entregó a los mandatarios el jueves pasado -un borrador al que luego se le agregaron los montos que irán como compensación para provincia de Buenos Aires- estipula las "penas" para los que no firmen y contempla, en su último párrafo, que los que no lo hagan inicialmente puedan adherir en el futuro.



El "Consenso Fiscal" prevé que las provincias que no adhieran dejarán de recibir recursos del Fondo Solidario, más conocido como Fondo Sojero, y les comenzará a regir el multiprorrogado Pacto Fiscal II, de 1993, que aplica una baja brusca de Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos.