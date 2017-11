Vandenbroele declaró y dijo que no conoce a Jorge Brito

Alejandro Vanderbroele pidió ser incluido en el Régimen de Testigos e Imputados Protegidos y en esa condición llegó al 5to. piso de Comodoro Py. Había expectativas acerca de qué diría el amigo o ex amigo de Amado Boudou.

Uno de los aspectos más interesantes del testimonio de Vanderbroele provino por lo que no dijo más que por lo que dijo: él aseguró que no conoce al banquero Jorge Brito, y dijo que “sólo lo he visto por televisión, no lo conozco personalmente”.

Vanderbroele también habría declarado, y aunque se conocen pocos detalles, se conoció que nombró a Martín Cortés, un empresario, dueño del banco Formosa e íntimo amigo del gobernador de Formosa.

Vandenbroele reconoció que apenas cobró los honorarios de $ 7,8 millones, del Banco Formosa en una cuenta en Banco Nación giró $ 2,2 millones (cerca del 30%) a una cuenta en Banco Macro, de donde la extrajo para enviarla al exBankBoston, a Martín Cortés, quien por entonces era accionista, director y presidente del Banco de Formosa.

Sin antecedentes en el sector financiero, Martín Cortés llegó a Formosa en el tiempo en el que Insfrán ordenó la instrumentación del pago a TOF a través del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro). Primero como director, pues posee además el 4,86 por ciento de las acciones de la entidad, y luego como presidente, de la mano del gobernador, y gracias a sus vínculos con Boudou y su entorno.

Por la causa The Old Fund se investiga el procedimiento inédito y absolutamente irregular por el que se contrató a una supuesta consultora de carácter privado, para prestar a esa provincia servicios de asesoramiento profesional a tal fin, y a la que se le efectuó un pago -con fondos públicos de la provincia de $7.667.161,30. Sospechan que la maniobra delictiva habría consistido en la simulación de un asesoramiento profesional, que no fue en realidad tal. Maniobra de la que formó parte la empresa The Old Fund, luego también involucrada en el caso Ciccone.

El juez federal Ariel Lijo ordenó entrecruzar llamados entre los teléfonos de Boudou, junto con los de Alejandro Vandenbroele, de José María Núñez Carmona, de la ex ministra de Economía formoseña Inés Beatriz Lotto de Vechetti, y Martín José Cortés, ex titular del Banco de Formosa.