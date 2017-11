¿Estrés? 5 señales físicas y alimentos para combatirlas

Una nueva encuesta, realizada por la empresa de seguros AXA, encontró que 4 de cada 5 adultos se siente estresado durante una semana típica, mientras 1 de cada 10 estresados dijo estar así todo el tiempo.

El sondeo encontró que la presión en el trabajo, las preocupaciones financieras como las perspectivas salariales y las preocupaciones sobre la salud dominaban las causas del estrés de las personas, además de que afecta en mayor incidencia en hombres.

Pero partamos del origen, el estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal; por lo general, y cuando es crónico, suele provocar diversos trastornos físicos e incluso mentales.

Este tipo de problemas físicos pueden ser contenido con una respuesta rápida con soluciones dietéticas. Charlotte Watts, nutricionista y autora del libro ‘Los efectos del Des-Estrés’, aseguró que los altos niveles de estrés agotan de forma imperceptible la mayoría de los nutrientes en nuestro organismo, lo que provoca señales de alarma como labios resecos, manchas blancas en las uñas y hasta el estreñimiento.

"Los períodos de estrés agotan la mayoría de los nutrientes más rápidamente ya que nuestros sistemas completos, que incluyen la energía, las respuestas cerebrales, las hormonas y la inmunidad, funcionan a un ritmo más y más rápido", dijo Watts.

Para contrarrestar estas señales de alarma, te explicamos por qué ocurren y que vitaminas necesitas para solucionarlas.

1. Grietas en la comisura de los labios

Estas pequeñas y dolorosas fisuras son un signo de que los niveles de vitamina B son bajos, y en particular la vitamina B6.

El complejo vitamínico B es importante para la salud del sistema nervioso y es necesario para la absorción de energía de los carbohidratos, las grasas y las proteínas que consumimos.

Fuentes alimenticias: zanahorias, pollo, huevos, pescado, carne, guisantes, espinacas, semillas de girasol, nueces, aguacates, plátanos, frijoles, brócoli, arroz integral, cereales integrales, repollo, maíz y papas.

2. Apretar la mandíbula o bruxismo

El estrés a largo plazo a menudo aparece como pinzamiento de la mandíbula y rechinamiento de dientes, en parte cuando los músculos tensos alrededor de la cara aumentan el estado de alerta cerebral, esto se asocia con niveles bajos de B5, la denominada vitamina antiestrés.

Esta vitamina también es necesaria para la producción del neurotransmisor de memoria acetilcolina, que también nos calma después de que el estrés ha pasado.

Fuentes alimenticias: carne de res, huevos, verduras frescas, riñón, legumbres, hígado, champiñones, nueces, pescado de agua salada, harina de centeno integral.

3. Manchas blancas en las uñas

Aunque se ligan estas manchas blancas a la falta de calcio, en realidad es la pérdida de zinc lo que están indicando. El estrés consume fácilmente este nutriente, y a menudo, podemos trazar un período estresante desde donde aparecen manchas blancas hasta donde terminan.



El zinc es un mineral muy importante para el sistema endocrino, el sistema inmunológico y la producción de hormonas, incluidas la insulina y las hormonas sexuales. Es además el nutriente más utilizado por nuestro cuerpo y está ligado a la regeneración y reproducción.

Fuentes alimenticias: pescado, carne, semillas de girasol, semillas de calabaza, piñones, nueces, ostras y otros mariscos, cangrejo, harina de centeno, queso cheddar.

4. Estreñimiento y diarrea

El magnesio es un alimento esencial para los huesos, los tejidos blandos y fluidos corporales. En respuesta al estrés usamos cantidades masivas, en especial cuando comemos azúcar.

Este mineral “calmante” que controla los músculos y parte de la función del cerebro, también domina los musculos del tracto digestivo. Los bajos niveles a menudo se manifiestan allí, generando dificultades para regular la función digestiva causando estreñimiento o diarrea.

Fuentes alimenticias: nueces, soja, verduras de color verde oscuro, zanahorias, guisantes, batata, girasol y semillas de sésamo, lentejas, aguacate, coliflor, pescado, carne.

5. Sangrado de las encías

La vitamina C es un antioxidante y se necesita para al menos 300 funciones metabólicas en el cuerpo, entre ellas para la producción de colágeno, necesarios para los tejidos corporales.



Esta es la razón por la cual la clásica deficiencia completa de vitamina C, el escorbuto, implica hemorragias. Una forma muy leve de esto se puede ver en la fácil formación de moretones y encías sangrantes al cepillarse los dientes, signos de que probablemente estamos consumiendo vitamina C muy rápidamente en la respuesta al estrés.