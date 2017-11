Fútbol Para Todos: Imputarán a Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y Abal Medina

La declaración de Alejandro Burzaco en la que debido a la presión “se quebró” al momento de hablar, sigue involucrando a los ex funcionarios argentinos que manejaban Fútbol Para Todos. En su primera declaración, (ya lleva tres días), el argentino, ex CEO de Torneos, había implicado a Pablo Paladino (ex coordinador del programa Fútbol para Todos) y a Jorge Delhon (abogado, ex asesor de FpT), quien se suicidó el martes 14/11 arrojándose a las vías del Ferrocarril Roca, en Lanús. Por ende, la justicia Argentina pedirá, entre otras cosas, la imputación de Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y Abal Medina. También estaría complicado Pablo Paladino, que según algunas versiones “prendió el ventilador”.

