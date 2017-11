¡Gareca lo hizo!: Kuczynski le debe una

La euforia peruana rompió todo tipo de límites tras la clasificación al Mundial Rusia 2018: ¡durante la madrugada de este jueves 16/11 muchos se desnudaron para festejar!

Se trata de la hazaña que acaba de encabezar el DT argentino Ricardo 'Tigre' Gareca, desatando el descontrol de más de 32 millones de personas, que hoy sigue de festejo en un día no laborable para la administración pública.

Curiosamente, Gareca como jugador había impedido que los peruanos clasificaran a México ’86 con un gol agónico en la eliminatoria frente a la Argentina en el Estadio de River Plate.

Más de 35 años después, los dirigidos por El 'Tigre' marcaron 2 golazos (Jefferson Farfán y Christian Ramos) contra Nueva Zelanda; equipo que durante la madrugada del pasado miércoles 15/11 no pudo dormir por los fuegos artificiales que dispararon los hinchas locales en la puerta del hotel.

Repesca Mundial de Rusia 2018 | PERÚ vence a Nueva Zelanda y estará en Rusia!



Perú 2-0 Nueva Zelanda



Farfán 27'

Ramos 65' #PeruNuevaZelanda #PeruAlMundial pic.twitter.com/KFqr75XYwA — El Banquillo (@ElBanquilloBlog) 16 de noviembre de 2017

Descontrol en las calles peruanas:

Sin dudas, gran favor el de la Selección Nacional hacia Pedro Pablo Kuczynski, vapuleado por el Caso Odebrecht, por el que además se encuentra prófugo el ex presidente Alejandro Toledo Manrique.

Un documento que salió a la luz dejó demostrado que la constructora Odebrecht contrató como consultor al Presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski , pero en esa oportunidad él no era mandatario nacional. El expresidente de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dijo a fiscales peruanos que su compañía, acusada en múltiples escándalos de corrupción, contrató a quien ahora es el Presidente.

Odebrecht dijo que cuando el actual mandatario se desempeñaba como ministro de Economía durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), era “una piedra en el zapato para los intereses de su compañía” por sus reparos a la construcción de la carretera que une Perú y Brasil.

“Cuando Kuczynski ya no ostentaba ningún cargo público, la empresa contrató sus servicios como consultor. Esto, según su versión, para curar heridas”, dijo Odebrecht.

En tanto, el empresario reiteró que su compañía aportó 500.000 dólares a la campaña de Fujimori y que los detalles los conocía el ex directivo en Perú Jorge Barata.

En 1985 Ricardo Gareca dejaba a Perú sin Mundial. En 2017 clasificó a Perú nuevamente a una Copa del Mundo luego de 35 años pic.twitter.com/I8Mj6aSFaZ — Global Deportivo (@GloDeportivo) 16 de noviembre de 2017

Fiesta nacional en Perú. Cuestión de Estado. pic.twitter.com/BICBdwveOS — Revista Líbero (@revistalibero) 16 de noviembre de 2017

Encontrar a 11 personas en un país que jueguen bien al fútbol puede ser difícil.. pero hay que encontrar a ESA persona que haga jugar bien al fútbol a esas 11 personas. Responsable directo de la hazaña de Perú. Ricardo “el tigre” Gareca pic.twitter.com/7mC7zgW54a — Andy Filartiga (@andyfilartiga) 16 de noviembre de 2017

Esto del Perú - Nueva Zelanda se está saliendo de control.#PeruAlMundial #ContigoPeru pic.twitter.com/J9xhru3Csv — M I L L E N N I A L (@avanzapatras) 15 de noviembre de 2017

12.930 días después (36 años y 4 meses), #Perú estará en el Mundial.



El 60% de su población, jamás había vivido una noche como hoy



2-0 a #NuevaZelanda e historia eterna. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/380QIUeJdO — José David López (@josedavidlopez_) 16 de noviembre de 2017

Un millón de gracias muchachos.

TE AMO PERÚ!!!

Estamos en el Mundial CSM pic.twitter.com/NlSOf4DtEK — Mathías Brivio (@MathiasBrivio) 16 de noviembre de 2017

Hoy la @SeleccionPeru del Tigre Gareca se juega, de local, el último boleto a #Rusia2018. Y para motivarlos armaron un videito que te da ganas de salir a romper kiwis con la cabeza. Terrible. pic.twitter.com/zZnyoCmqC4 — pablo, (@pablordenis) 15 de noviembre de 2017