Sin un Messi, Adidas e Infantino, la economía no llega al Mundial

La dirigencia argentina, embarcada en un tira y afloje pseudofederal sobre cómo repartir escasos porotos fiscales, tácitamente aceptó financiar el déficit endeudándose en US$ 47 mil millones más en 2018 (hasta llegar a US$ 200.000 millones), pese a las advertencias del círculo rojo en contrario. Y pasa de plano que, así como van las cosas, el país no clasifica para el Mundial de la economía global en el que pretende insertarse, sin un Messi, un Adidas o un Infantino capaces de hacer el milagro. El comercio exterior viene dando US$ 6.000 millones de pérdida este año y las exportaciones, desde que bajaron los precios de los commodities y del frenazo internacional de 2011, no levantan cabeza cuando se necesitarían esos dólares para pagar las importaciones que demande la recuperación productiva, altamente dependiente (60% en general) del insumo externo. Ni hablar de afrontar los intereses de la deuda, que se siguen multiplicando. Marcelo Elizondo, desde la consultora DNI, subraya que los problemas de competitividad afectan a todos los sectores exportadores (que el gobierno ha puesto como eje de reformas que son requeridas para mejorar el entorno de negocios) de veras que existen y exigen acciones efectivas. “La economía argentina se encuentra así una vez más fuertemente expuesta a las vicisitudes de las finanzas internacionales”, advirtió el director de CENE de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker.

Viernes 17 de noviembre de 2017