A Lucas Llach lo mandaron a tomarse un colectivo...

El vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, respondió un mensaje en Twitter que cuestionaba el servicio de subterráneos, destacando que "la experiencia de usuario del colectivo es muy superior". Y agregó que "el smartphone hace que el tiempo de viaje pueda ser de trabajo".

Rápidamente, los usuarios de dicha red social salieron a responderle duramente, destacando que en muchas líneas de colectivos también se viaja pésimo y que debido a los robos ni siquiera se puede sacar el celular en el viaje, entre otras cosas.

Las réplicas no se hicieron esperar:

Ok, Lucas. Y vos decís esto en base a tu experiencia de viaje cotidiana en qué línea? Se viaja pésimo. En la mitad de los bondi te pueden robar el celu. Que la inseguridad no salga en la tele no quiere decir que no exista.