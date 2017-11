Sí, le daba el cuero (pero eso no sirvió para nada)

Juan Domingo Perón, integrante de las fuerzas golpistas de 1943, ganó en las urnas el 04/06/1946 y fue Presidente con 52.84% de los sufragios contra 42.87% del Unión Democrática. La grieta era enorme pero ni Perón ni sus opositores hicieron algo para menguarla. La tensión aumentó. Mientras tuvo las reservas del Banco Central a su disposición, Perón fue popular pero cuando el derroche las dilapidó se le complicó todo. El 16/09/1955 ocurrió otro golpe de Estado, en esta ocasión en su contra.

Perón difundió un renunciamiento y se exilió en Paraguay hasta que Alfredo Stroessner le aconsejó volar a Nicaragua, luego pasó por Panamá, Venezuela y República Dominicana, hasta que se estabilizó en España. En la Argentina, la Revolución Libertadora llevó al poder al efímero Eduardo Lonardi, reemplazado el 13/11/1955 -mediante otro golpe de Estado- por Pedro Eugenio Aramburu. Perón no regresó al país hasta el 17/11/1972, cuando regresó brevemente luego de ser autorizado por la Revolución Argentina, resultado de otro golpe de Estado.

Perón pudo construir una épica mientras estaba proscripto. También volvió a casarse: en Caracas, Venezuela, él conoció a una compatriota, oriunda de La Rioja, la bailarina del cabaret "Pasapoga", María Estela Martínez, alias "Isabel Gómez".

También aceptó como confidente y colaborador permanente a José López Rega, un cabo 1ro. de la Policía Federal Argentina, amante del esoterismo y practicante del espiritismo, que se vinculó a la Logia Propaganda 2 que promovieron tanto el Vaticano como la estadounidense CIA en Italia y otros territorios.

El general Alejandro Agustín Lanusse llegó a la Presidente el 26/03/1971, derrocando a Roberto Marcelo Levingston, a quien había ubicado en el poder en reemplazo de Juan Carlos Onganía.

Lanusse había participado de un intento de golpe de Estado contra Perón, el 28/09/1951, fue condenado a prisión perpetua, estuvo encarcelado en duras condiciones en Rawson y Río Gallegos hasta que fue liberado el 19/09/1955, 1 día antes del derrocamiento de Perón por Lonardi.

Perón y Lanusse eran rivales. A los militares les estaba yendo mal en la economía. Los peronistas creían que podían regresar al poder y vociferaban su consigna: “Perón presidente, Lanusse que reviente”.

También había terrorismo, en parte aceptado por Perón, quien consideraba que no importaban los medios con tal de derribar a sus odiados ex camaradas de armas. Sin duda, una demostración de hartazgo de Perón pero también de omnipotencia e irresponsabilidad.

Y había terrorismo de Estado. El 22/08/1972 ocurrió la Masacre de Trelew: 16 guerrilleros detenidos por graves delitos fueron ilegalmente ejecutados (asesinados) en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, Chubut.

Alejandro Lanusse "Peron no vuelve porque no le da el cuero"



El Regreso de Peron a Argentina



Lanusse



El Gran Acuerdo Nacional



El 27/07/1972, Lanusse expresó: "Si Perón necesita fondos para financiar su venida, el Presidente de la República se los va a dar. Pero aquí no me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede; permitiré que digan porque no quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir".

Lanusse quería que Perón legitimara el proceso electoral que había autorizado el Presidente 'de facto' (un 'cabrón' pero sin duda una de las mejores personas de aquellos años).



El día de la fecha tope, 15/08/1972, desde Madrid, el delegado personal de Perón, Héctor J. Cámpora, anunció que Perón volvería antes de fin de año, pero no en los plazos estipulados por Lanusse. Las elecciones fueron convocadas para el 11/03/1973.

La Juventud Peronista (que compartía la absurda idea del ex delegado personal de Perón, John William Cooke, de que su líder instalaría un régimen parecido al de la Cuba comunista, justo un anticomunista como Perón... ), entonó: “¡Lanusse, marmota, Perón va a venir cuando le canten las pelotas!”.



El 07/1171972, Perón afirmó en una solicitada: “…a pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mi no han sido habituales y con la firme decisión de servir, si ello es posible”.



El 15/11/1972, Perón envió un mensaje al pueblo peronista: “Como en los viejos tiempos, quiero pedir a todos los compañeros de antes y de ahora, que dando el mejor ejemplo de cordura y madurez política, nos mantengamos todos dentro del mayor orden y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra”. Y abordó un avión hacia la Argentina.

El 16/11/1972, el gobierno de Lanusse implementó medidas extremas, acordonando el aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) con fuerzas militares para evitar que los militantes se acercaran a recibirlo. Y lo bien que hizo 'el Cano' Lanusse considerando lo que ocurrió la vez siguiente que llegó Peró, la 'masacre de Ezeiza'.

A pesar de los cordones de soldados, miles de peronistas intentaron llegar bajo una fuerte llovizna y algunos hasta cruzaron el río Matanza. En el avión DC-8 "Giuseppe Verdi", de Alitalia, que aterrizó a las 11:20, 154 pasajeros, entre ellos 22 presidentes provinciales del Partido Justicialista y del distrito capital, miembros retirados de las Fuerzas Armadas, de la CGT, de las 62 Organizaciones, del empresariado, ex funcionarios, ex legisladores, científicos, artistas, profesionales, sacerdotes y deportistas, acompañaban a Perón.

El ex general y ex Presidente fue retenido en el hotel internacional de Ezeiza (cerrado para siempre precisamente el día del siguiente retorno, y según Leonardo Favio en sus habitaciones peronistas de un extremo torturaron a peronistas del otro extremo el día de la Masacre) hasta la madrugada del día siguiente cuando pudo dirigirse a la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López.

Técnicamente el 17/11/1972 concluyó la Resistencia, pero muchos no lo entendieron, y Perón no pudo convencerlos. Así comenzó otro capítulo que llevó a la tragedia del 24/03/1976 cuando ocurrió el golpe de Estado del Proceso de Reorganización Nacional contra la viuda de Perón, aquella "Isabel Gómez", de Caracas.

Antes, Perón se disgustó con su ex delegado personal Cámpora y lo obligó a renunciar como Presidente, a poco de asumir, y el senador nacional Raúl Alberto Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y marido de la hija de López Rega, convocó a elecciones que ganó Juan Perón acompañado por María Estela Martínez de Perón. Un disparate el binomio que, sin embargo, los peronistas decidieron avalar.