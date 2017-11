Michetti: "No tenemos un sustento sólido para desaforar a Cristina"

La vicepresidente Gabriela Michetti opinó este jueves (16/11) sobre el posible desafuero de Cristina Fernández, y dijo que "tal vez más adelante pueda suceder".

"No tenemos un sustento muy sólido como para poder decir que vamos a definir el desafuero de Cristina", dijo en diálogo con Infobae. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad al señalar que "las causas que tiene son montones y esas causas van avanzando así que tal vez eso más adelante pueda suceder".

Cabe recordar que días atrás, la diputada Margarita Stolbizer, denunciante en la Justicia contra la ex presidente, anunció que hará una presentación en tribunales para que los jueces que investigan a Cristina pidan su desafuero. Está previsto que la ex presidente jure el próximo 29/11, según anunció la Secretaría Parlamentaria.

"Esas cosas tienen que ser muy serias, tienen que estar muy bien sustentadas, porque sino entramos en una lógica que puede ser peligrosa", advirtió la vicepresidente. Pero se sinceró: "en algún punto, como es de otro partido uno puede decir que es mejor que no esté".

Y continuó: "Creo que si uno tiene herramientas, sobre todo en las causas que hoy están en la justicia, algún procesamiento importante, alguna cosa que sustente que se pueda hacer su desafuero, se hará como se hizo con Julio De Vido".

"Pero tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en la lógica del desafuero de quien no nos gusta o a quien tenemos más posibildades de que genere un lío o un desacople de las cosas como se vienen dando y entonces lo vamos a sacar porque no nos gusta. Hay que hacerlo seriamente", finalizó.