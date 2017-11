Raro: Abad insiste en que quiebre Oil (¿hay comprador en remate?)

Alberto Abad quiere la quiebra de la petrolera Oil, que fue de Cristóbal López. Es cierto que la AFIP pretende exhibir autoridad y plantear un 'caso testigo' aún cuando eso suponga dejar sin trabajo a mucho gente. Hasta ahora, no se le conocía tanto ego a Abad aunque no faltan quienes explican que luego de varios reveses con la Casa Rosada, no puede dejar pasar una situación sobre la que, sin embargo, deberán decidir en Tribunales, existiendo un mandato muy claro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No faltan quienes especulen que hay un comprador oculto de Oil, siempre que sea en remate judicial.

