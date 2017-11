Honor a Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru II

José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido como Túpac Amaru II, fue un caudillo indígena, descendiente de Tupac Amaru I, último Sapa Inca, un luchador contra la opresión española (es lo que cree Urgente24: que el colonialismo español dominante, en especial tras la expulsión de los jesuitas, era opresor y retrógrado).

Condorcanqui Noguera era un mestizo criado por sacerdotes, hablaba latín y utilizaba vestimentas hispanas.

Sin embargo, a medida que avanzaba en edad y su riqueza se veía afectada por las aduanas y el alza de las alcabalas, empezó a vestirse como noble inca, hablaba el quechua y encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista del Virreinato del Perú.

El 16/11/1780 Túpac Amaru II proclamó la abolición de la esclavitud negra en todo el continente americano con la emisión del 'Bando de Libertad' como parte de la 'Gran Rebelión' anticolonial que dio inicio el 04/11/1780.

Mientras que en España dominaba el espíritu de Torquemada y su Santo Oficio, Condorcanqui Noguera fue auténticamente progresista.

Él fue hijo de Miguel Condorcanqu, poderoso curaca de Surimana, y Rosa Noguera, y gracias a su privilegiada condición de indígena noble tuvo la oportunidad de estudiar con los jesuitas del Colegio San Francisco de Borja. Dominaba el quechua, el aymara, el castellano y el latín, fue doctor en Derecho Canónico, Teología y Civil, con cultura política y políglota.

Y él fue el precursor de la emancipación a nivel global, y sirvió de inspiración para el jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzman, también peruano, quien en 1799 publicó su "Carta a los españoles americanos".

El jesuita Viscardo y Guzmán había sufrido en carne propia el despotismo de la corona española, pues en 1767 tuvo que partir al exilio, en la expulsión de los miembros de la orden jesuita que ordenó España. Desterrado a Italia, se vio impedido de volver al Perú y de cobrar su herencia paterna, pasando enormes dificultades.

Así empezó con la idea de la emancipación de la América española. Cuando en 1781 se enteró de la rebelión de Túpac Amaru II, se entusiasmó y consideró que era el momento oportuno de lograr ese objetivo libertario. Se contactó con los cónsules británicos en Italia a quienes expuso un plan para que el gobierno británico apoyara a los hispanoamericanos a conseguir su independencia.

Él informó al gobierno británico de sus planes, que consistían en que una flota británica partiera hacia Buenos Aires, cuya conquista le parecía factible y que debía convertirse en la cabeza de puente de una invasión al Virreinato del Perú. Pero no tuvo éxito. Esto ayuda a ubicar en otro contexto las invasiones inglesas.

Años después, él estuvo de paso por Francia, entonces convulsionada por la revolución, donde presumiblemente redactó su "Carta a los españoles americanos", incitando a los criollos de América a luchar contra la opresión española y formar un estado soberano.

Antes de morir, dejó sus papeles a Rufus King, diplomático de USA en Inglaterra, quien las entregó al venezolano Francisco de Miranda, origen de la Logia Lautaro.

Pero todo comenzó con Tupac Amaru II, quien inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la abolición de la esclavitud que ordenó la Convención Nacional de la Revolución Francesa, aún cuando luego Napoleón Bonaparte restableció la esclavitud, llegando la abolición definitiva el 27/04/1848.

En el caso del Virreinato del Perú, fue José Francisco de San Martín quien declaró libres a todos los hijos de esclavos nacidos desde el 28/07/1821 en adelante, aunque fue el presidente Ramón Castilla quien abolió definitivamente la esclavitud en el Perú el 03/12/1854.

Túpac Amaru II líderó la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII, cuando el 04/11/1780 inició la "Gran Rebelión".

Por ese entonces, la economía de las colonias americanas había cambiado a causa de las Reformas Borbónicas que había introducido la Secretaría de Estado de España, en un esfuerzo de reforzar la administración de sus territorios.

Entre las reformas se creó el Virreinato del Río de la Plata, dividiendo del Virreinato del Perú los territorios de la Real Audiencia de Charcas, y el resto del Altiplano hasta Potosí. Se incrementaron los impuestos en los dominios españoles, y se instaló el reparto de mercancías, mediante el cual los corregidores obligaban a los indios a comprar bienes a precios muy elevados. El reparto, el tributo indígena y la mita minera oprimían la economía colonial a fin de satisfacer las demandas de la metrópoli.

El Corregidor, codicioso e inmoral, era el funcionario de quien dependían los pueblos indígenas y generalmente compraba su cargo a la Corona. Eran abusivos como siempre han sido los publicanos, hasta hoy día. Tupac Amaru II se decidió enfrentar a los españoles por la lucha armada.

Sin embargo, el cacique no tenía nada contra el rey, sólo buscaba corregir el mal gobierno y las malas decisiones que se estaban llevando a cabo. Pero con el tiempo la rebelión tomó un rumbo independentista.

Su ejército estaba formado por aymaras y quechuas, a quienes se unieron mestizos y negros, a medida que sus fuerzas avanzaban. La verdad que los españoles en la colonia hicieron desastres.

Tras ser capturado el 04/04/1781, fue llevado a Cuzco encadenado y montado en una mula. Apresado en el convento de la Compañía de Jesús, fue interrogado y torturado para arrancarle información acerca de sus compañeros de rebelión en Cuzco y otras ciudades, y de sus ejércitos que aún conservaban grandes territorios. Pero nunca él habló. Enorme el respeto que merece Tupac Amaru II. Más bien trató de enviar mensajes escritos con su propia sangre, aunque estos fueron interceptados.

Cuando el visitador José Antonio de Areche, enviado por el rey Carlos III de España, entró al calabozo a exigirle, a cambio de promesas (todas mentiras, nunca lo cumplimiría), los nombres de los cómplices de la rebelión, Túpac Amaru II le contestó: "Solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo, y yo por tratar de libertarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte".

El 18/05/1781, en acto público en la Plaza de Armas de Cuzco, se cumplió la ejecución de Túpac Amaru II, su familia y sus seguidores. Túpac Amaru II fue obligado a presenciar la tortura y asesinato de sus aliados y amigos, su tío, sus 2 hijos mayores y su esposa.

Después, le cortaron la lengua.

Luego se intentó descuartizarlo vivo, atando cada una de sus extremidades a sendos caballos para que estos tirasen de aquellas y las arrancaran. Un testigo describió los hechos:

"Atáronle a las manos y pies cuatro lazos, y asidos estos a la cincha de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes: espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes, o porque el indio [sic] en realidad fuese de hierro, no pudieron absolutamente dividirlo después que por un largo rato lo estuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire, en un estado que parecía una araña."

Al ser la acción infructuosa sus verdugos optaron por decapitarlo y posteriormente despedazarlo.

El hijo menor de Condorcanqui, Fernando, al ser un niño de 10 años, no fue ejecutado, mas se le obligó a presenciar el suplicio y muerte de toda su familia (incluyendo las patadas y pena de garrote a la madre así como el descuartizamiento del padre) y a pasar por debajo de la horca de los ejecutados, para luego ser desterrado a África con órdenes de prisión perpetua. No obstante el navío zozobró y acabó en Cádiz, siendo encarcelado en las mazmorras de dicha ciudad (el virrey Agustín de Jáuregui sugirió que no fuera enviado a África sino a España por temor a que alguna potencia enemiga lo rescatara). Falleció en España en 1798.

A pesar de la ejecución de Túpac Amaru II y de su familia, el gobierno virreinal no logró sofocar la rebelión, que continuó acaudillada por su primo, Diego Cristóbal Túpac Amaru, al tiempo que se extendía por el Alto Perú y la región de Jujuy.