Se define hoy si destituyen a Freiler, el camarista que no pudo justificar más de $15 millones

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dará a conocer hoy el veredicto en el juicio político al suspendido camarista federal Eduardo Freiler, quien quedó en la mira por no poder justificar su patrimonio. El tribunal tiene que resolver si lo remueve como juez o si rechaza la acusación y Freiler vuelve a ocupar su cargo.

La decisión se conocerá a partir de las 9 en la sede del jurado, en Libertad 731. El tribunal está integrado por siete miembros y para llegar a la destitución se requieren cinco votos afirmativos.

Los fiscales, el diputado del PRO Pablo Tonelli y el abogado Miguel Piedecasas –ambos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación– pidieron la destitución. Entendieron que incurrió en mal desempeño de sus funciones por no poder justificar su patrimonio y nivel de vida con su sueldo de camarista federal. Por su parte, la defensa solicitó que se rechace la acusación.

"Freiler incurrió en notorios actos de corrupción. Tuvo un inexplicable crecimiento patrimonial y eso causa un escándalo público que lo aleja de la ciudadanía. Cualquier conducta de un magistrado reñida con la ética es causa de mal desempeño", dijo Tonelli el 24 de octubre cuando comenzó el juicio político.

La Fiscalía acusó a Freiler de tres hechos de mal desempeño: omitir y falsear datos en su declaración jurada; omitir declarar sus ingresos y el origen de los mismos; e incumplir obligaciones tributarias.

La principal acusación es que Freiler no puede justificar $15.992.389,83 si se compara lo que cobró y gastó entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016.

Entre los gastos que llamaron la atención de la acusación figura una casa de 600 metros cuadrados que compró frente a la quinta presidencial de Olivos por $2.800.000, pese a que su valuación fiscal es de $5.300.000 millones y que el Banco Nación la tasó en 11.316.254 pesos.

La acusación también incluye cuatro cuatriciclos y un arenero que no declaró, un departamento en Pinamar, y una casa y terrenos en Necochea -su ciudad natal-, ocho autos, tres embarcaciones, caballos y ganado.

La defensa de Freiler rechazó las acusaciones. El abogado José María Olivares considero nulo el juicio porque el camarista fue enviado a juicio por el Consejo sin la presencia de uno de los 13 integrantes del Consejo que esperaba jurar en el cargo. Es el senador del Frente para la Victoria-PJ Mario Pais. Cuando se esperaba que jurase ante la Corte Suprema, el macrismo aceleró el tratamiento del tema y mandó a Freiler a juicio.

"Eso se llama desviación de poder. Se quiso fortalecer a la trampa, a la picardía. Así como se le exige al juez un celo en su ética, para desplazar a un juez debemos tener mucho más celo", dijo Olivares.

Sobre las acusaciones, la defensa dijo que son "tergiversaciones y falseadas". Uno de los puntos es que Freiler ya fue investigado por enriquecimiento ilícito y fue sobreseído, aunque la investigación fue reabierta. "El patrimonio del Dr. Freiler ha sido minuciosamente investigado", dijo el abogado, y señaló que se debe respetar la "garantía de cosa juzgada". "Se construyó una imagen falsa y dañosa", agregó.

La defensa sostuvo que los terrenos de Necochea tienen una valuación fiscal de entre 1.400 y 2.700 pesos, que la casa en esa ciudad tiene tres habitaciones y que el departamento en Pinamar es de 3,5 por 6,5 metros cuadrados. Sobre la casa en Olivos señaló que la escritura nunca fue objetada por lo que así su valor es válido.

Los siete integrantes del jurado son los jueces Inés Cantisani y Mario Márquez; los senadores nacionales Walter Barrionuevo (Frente para la Victoria-PJ) y Silvia del Rosario Giacoppo (Cambiemos); los diputados nacionales Diana Conti (Frente para la Victoria-PJ), Marcucci (Cambiemos) y el abogado Raúl Piaggio. Conti votó antes y durante el juicio por su nulidad, por lo que se entiende que mantendrá su postura en el veredicto.

Según sostiene el diario 'La Nación' de fuentes judiciales, "horas antes del final, el camarista sólo tenía asegurado un voto dentro del jury". El matutino afirma: "El kirchnerismo deberá convencer, por lo menos, a otros dos miembros del tribunal para que el juez pueda continuar en su cargo. Sólo la diputada Diana Conti votaría en contra de su desplazamiento. Pero el escenario se complicó -aún más- para el camarista en los últimos días porque sus aliados en la política, por ahora, parecen poco interesados en salvarlo. Prácticamente no hubo llamadas de los operadores kirchneristas a los miembros del jurado de enjuiciamiento, según pudo reconstruir LA NACION en las últimas horas. En el oficialismo aseguran contar con los votos para desplazar a Freiler por mal desempeño.(...)"

Si Freiler es destituido no volverá a ocupar cargos en el Poder Judicial y no podrá acceder a la jubilación como magistrado. Si el tribunal rechaza la acusación, Freiler será repuesto en el cargo y volverá a su despacho en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py y del que hace unas semanas ya retiró todas sus pertenencias. Junto con la decisión de si el tribunal destituye o no a Freiler se conocerán los fundamentos del jurado.