La Armada no habla de "emergencia" pero un audio revela que "se espera lo peor"

En conferencia de prensa, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, despejó dudas y rumores que trascendieron en las últimas horas: "Aún no hemos podido tener contacto visual o radar con el submarino.

"Se está siguiendo un plan homologado internacionalmente, que después de un tiempo de no tener contacto, se inicia un rastreo. Ya pasaron 48 horas desde que desapareció. Ayer (16/11) se disparó el plan. Las malas condiciones metereológicas y la noche no nos dejaron hacer una búsqueda óptima", añadió.

Balbi, enfatizó: "Oficialmente, no tenemos novedades del incendio ni de problemas eléctricos o siniestro en la zona de baterías. También puede ser un tema de equipos o de antenas. Quiero llevarle tranquilidad a los familiares. Hoy con la claridad del día vamos a poder (mejorar la búsqueda)".

Sin embargo, un audio entre dos integrantes de la Base Comandante Espora, difundido por Crónica, revela que "no hay esperanza. Se espera lo peor".

"No se tiene nada, no hay comunicación, no se los encuentra, no se los ve por ningún lado. No hay esperanza. Se espera lo peor", se le escucha decir a una mujer.



Allí también se indica que se encuentra desplegado todo un operativo en Trelew para ubicar al submarino y sus 44 tripulantes. "Esta todo Trelew en alerta pero no se tiene nada", advierten en el audio difundido por Crónica TV.

La última posición registrada era la del día 15 de noviembre a las 07:30 en latitud 46° 44′ sur y longitud 59° 54 Oeste, a la altura de Puerto Madryn.

Este es el radiograma interno sobre la desaparición de la nave: