Internas y preocupación en Cambiemos por el pacto con los gobernadores

Puertas adentro, el gobierno nacional aún no canta "victoria" en cuanto a las reformas que intenta aprobar en las próximas semanas vía el Congreso de la Nación. Si bien el presidente Mauricio Macri se mostró muy conforme ante todos, no se trató más que de una puesta en escena de algo que recién está poniéndose en marcha, pero que es mirado de reojo por los gobernadores, teniendo en cuenta el gran trofeo de 65 mil millones de pesos que se llevó la bonaerense María Eugenia Vidal. En este sentido, el diputado por Cambiemos Mario Negri reconoció los graves errores del gobierno nacional y advirtió a quienes tildan de histórico este acuerdo: "Yo me cuido mucho con eso de 'histórico'".

Por Urgente 24 Viernes 17 de noviembre de 2017 9:34 hs