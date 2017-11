1 año de la Policía de la Ciudad

En enero de 2016, el presidente Mauricio Macri hizo formal el traspaso de la Policía Federal radicada en CABA para que dicha fuerza pase a depender del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Unos 19.000 federales que se sumarían a los escasos 6.300 de la policía Metropolitana.

La transición no fue fácil: al malestar de algunos Federales por querer trabajar en sus lugares de origen (muchos de ellos del interior), se sumó un sentido de pertenencia hacia la PFA, ya que pasarían a recibir órdenes de la Metropolitana. A eso se sumaba el dinero de los retiros, los aportes y la facturación de las obras sociales.



El clima tenso se evidenció cuando el Jefe de la Policía Federal traspasada, Néstor Calviño protagonizó un duro momento al momento en que los efectivos, en medio de un acto, lo increparon a los gritos.



En concreto, no fue fácil la transición de la nueva fuerza para Rodríguez Larreta y el Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. Así y todo, a principios de octubre del año pasado, anunciaron oficialmente la creación de la Policía de la Ciudad, mediante un proyecto de Ley de Integral de Seguridad Pública que enviarían a la Legislatura .



Algunos aspectos que resaltaron los funcionarios: los policías dejarían de manejar lo relativo a los Recursos Humanos, desde la liquidación de sueldos a lo referente a las compras y contrataciones, lo mismo con la auditoría externa de la fuerza. La administración en estos casos pasaría al Ministerio de Seguridad. Lo mismo ocurriría con el Jefe de la Policía de la Ciudad, una atribución del jefe de Gobierno.



También se anunció que la fuerza porteña dejaría de tener cargos electivos y se unificarán los tres escalafones, de oficiales y suboficiales de la Federal con el de oficiales de la Metropolitana. Los turnos serían de 8 horas, con posibilidad de adicionales, una modalidad que implementa la Federal.



Sobre la escala salarial, el gobierno decidió equiparar a los policías porteños con los federales transferidos y, además creó una nueva obra social para la fuerza, dependiente del GCBA. Con esto buscó disipar la tensa calma que se vivía con los Federales.



Finalmente, el 17/11 del año pasado, la Legislatura sancionó la Ley Integral de Seguridad Pública, con la creación de la Policía de la Ciudad.



Un mes después, Larreta designó a José Potocar como jefe de la nueva fuerza de seguridad, si bien en su momento se hablaba de un civil y se pensaba en Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad. Curiosamente, D'Alessandro ocupa el rol de jefe de Policía en la actualidad, debido a la causa de corrupción en la que quedó involucrado, suspendido y detenido Potocar.



En abril pasado, el juez Ricardo Farías ordenó la detención de Potocar por pedido del fiscal de la causa, José Campagnoli, en el marco de la causa en la que se investiga el pedido de coimas a comerciantes y a cuidacoches por parte de ex integrantes de la comisaría 35, en el barrio porteño de Núñez. Finalmente, Potocar fue liberado en agosto, aunque sigue imputado, tras 100 días en prisión y una fianza de $100.000.



Luego de esto, la fuerza quedó a cargo de D'Alessandro y por el momento no se conoce si habrá una nueva designación. De ahora en más, el Ministerio de Seguridad anunció que trabajará en algunas reformas para el año que viene.



Desde la cartera que conduce Ocampo piensan en eliminar algunas comisarías porteñas, recortar el poder a sus jefes para combatir la corrupción y crear un mapa del delito, una cuenta pendiente en la Ciudad.



A la reducción de las 54 comisarías se sumará la creación de seccionales comunales, que según Ocampo generará “mayor transparencia y cercanía con los vecinos”. Una fuerza de proximidad, como lo era la Metropolitana, buscan en la Policía de la Ciudad y lo hacen con el programa "Comisarías Cercanas", reuniones mensuales de efectivos, funcionarios y vecinos en alguna de las seccionales porteñas.



Esto se suma a la quita de poder a los comisarios, en cuanto al manejo de las brigadas y de los proveedores. Los policías que, muchas veces son acusados de pedir coimas, ahora dependen de la Superintendencia de Investigaciones, mientras que las compras se hacen a través de un sistema que depende del Ejecutivo.



Otra cuestión interesante y una deuda pendiente de muchas gestiones es crear un mapa del delito en la Ciudad. Desde el Ministerio de Seguridad dicen que antes de fin de año podrán verse los primeros datos y será un informe que se actualizará de manera trimestral. Con esto también buscan que el vecino denuncie más, por eso en las nuevas comisarías las denuncias las tomará un representante del Ministerio Público Fiscal. Así, aseguran que la Policía no podrá disuadir más a las víctimas para que no hagan la denuncia.



Este viernes 17/11 por la mañana, Rodríguez Larreta y Ocampo participarán del desfile por el Día de la Policía de la Ciudad, en conmemoración del primer aniversario de esa fuerza. Será en las inmediaciones del Rosedal de Palermo y durante el evento se otorgarán reconocimientos a aquellos efectivos que en el último año se destacaron en sus funciones diarias. Una fuerza de seguridad aún joven, que pasó por varias pruebas y todavía le quedan muchas más.