Grave: "Elena nos contó que el submarino tenía problemas"

Mientras los familiares de los 44 tripulantes se enteran de los detalles de último minuto gracias a la prensa, el hermano de Eliana María Krawczyk, primera submarinista argentina, Roberto, contó que “el problema con el buque comenzó hace varios días, estaban en Ushuaia y Elena nos había contado que tenía problemas”.

En diálogo a FM Show, Roberto agregó: “Se ve que arrastró esos problemas en su viaje, pero estamos esperando por novedades. Todavía no nos pudimos comunicar con ella, por eso la información que tenemos todavía es muy poca”.

Enfatizó además que la fuerza toma “un referente – que está en Mar del Plata – y se encarga de avisar al resto. Tenemos que estar tranquilos, con Eliana no me comuniqué y por eso no quería hablar".

Los muertos que el agua tapa

"Hay gente que te llama para preguntar cómo era ella, cómo eran sus sueños. No pueden preguntarme eso, hablé con ustedes porque sé que están preocupados como todos”, repudió.

“La información oficial dice que la tripulación está bien. Con ella no hubo contacto, estamos esperando eso, hablar personalmente con ella”, detalló.

Según contó su hermano, la familia pasa semanas sin comunicarse con Eliana. “Es una cosa de locos la falta de comunicación, hay veces que un mes no hablamos y luego sale a la superficie y hablamos tres horas de seguido, pero tiene tres o cuatro misiones al año”.

"Ella siguió su sueño. Hace tres meses que no la vemos, no es tanto pero se hace largo", expresó.

Según detalles oficiales, el submarino se encontraba a la altura de Trelew, Chubut, a 160 millas hacia el este. Es decir, a unos 300 kilómetros de la costa, según el último contacto.

La profundidad era de unos 60 metros y había partido de Ushuaia por ejercicios a partir del 6/11 y regresaba a Mar del Plata donde está su base.