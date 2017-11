Lijo homologó el acuerdo: Vandenbroele ya es "arrepentido"

Alejandro Vanderbroele volvió este viernes (17/11) a los tribunales de Comodoro Py adonde fue citado por el juez Ariel Lijo para una audiencia de homologación del acuerdo firmado con la fiscalía después de solicitar ser parte del programa de testigos e imputados protegidos. Tras analizar la información y documentación que aportó hace dos días durante la extensa declaración, el magistrado la consideró relevante para los expedientes en los que se lo investiga, y firmó el acuerdo. De este modo, oficialmente, el presunto testaferro ya es considerado un "testigo arrepentido"

Además, Lijo estableció el secreto de sumario en las tres causas en las que está involucrado el empresario.

La medida abarca un tramo aún no elevado a juicio del caso Ciccone, otra por la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado Nacional y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito.



De esta manera, con el aval del juez Lijo, el ex titular de The Old Fund, acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, ingresó definitivamente al programa de protección de testigos e imputados colaboradores.



Vandenbroele fue trasladado por personal del Régimen de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores y se decidió desalojar el tercer piso del edificio de la sede judicial.

Ya se había presentado ante el fiscal Jorge Di Lello el miércoles pasado, luego de haber pedido ser incluido en el Régimen de Testigos e Imputados Protegidos.

Ante el fiscal, estuvo casi 9 horas brindando información sobre las tres causas en las que está imputado: el caso Ciccone, la asociación ilícita por la que fueron detenidos Amado Boudou y José María Núñez Carmona, y el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa.



Además de la causa Ciccone, Vandenbroele está imputado en otras 2 causas conexas. Por un lado, se investiga irregularidades en la renegociación de la deuda de la provincia de Formosa, en la que intervino The Old Fund; por el otro, hay una causa abierta por el enriquecimiento ilícito de Boudou, por el que el ex vicepresidente está detenido.



La ley del 'Arrepentido' le permite al que se acoja a ella el beneficio de la reducción de su pena en caso de ser condenado. Según la ley, las "escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito [...] cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles".