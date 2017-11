La familia Maldonado aclara (otra vez) las versiones periodísticas

En las últimas horas, el diario La Nación publicó que los peritos oficiales y de parte que participaron de la autopsia de Santiago Maldonado firmaron de forma unánime el acta final de la necropsia y allí consensuaron que el cuerpo hallado en el río Chubut no fue arrastrado ni manipulado. Sin embargo, la familia del joven y la abogada querellante aclararon esta información.



Liliana Alaniz, abogada querellante en el caso, explicó al portal Infocielo que el acta que difundió dicho medio “no está completa y no dice nada del resultado”.



“En el acta parcial que exhibió La Nación sólo se detalla el procedimiento de autopsia, pero en ella no existe ninguna conclusión preliminar firmada por ningún perito”, determinó.



Por su parte, la familia de Santiago difundió un comunicado en el que aclaran estos datos.



“En las últimas horas, distintos medios de comunicación difundieron presuntos resultados de la labor pericial en la causa. Aclaramos que las supuestas 'novedades' son parte de un acta agregada a la causa, labrada con motivo de la autopsia”, expresó en un comunicado la familia.



“Hemos pedido prudencia y respeto para resguardar la investigación y, una vez más, comprobamos que sólo nosotros cumplimos lo acordado”, manifestó con dolor la familia, desde las redes sociales.



En el comunicado también advirtieron que “nos preocupa advertir” que a partir de esas supuestas “conclusiones periciales”, se empiece a construirse un “escenario propicio al cierre de la investigación”.



“Reiteramos que la audiencia prevista para el día 24 debe ser el comienzo de una nueva etapa de la causa y no el final”, escribieron.



La familia también le volvió a pedir al Juez Lleral que “aclare formalmente esta circunstancia” que “desvían y comprometen” la investigación.



Cabe recordar que recién el 24 de noviembre se presentará el informe final de la autopsia.