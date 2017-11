Víctor Hugo, "despedido" de C5N (aunque en buenos términos, dicen)

El periodista Víctor Hugo Morales fue "despedido" este viernes de la señal de noticias C5N, según confirmó él mismo a través de la red social Twitter.

"Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!".

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión! — Víctor Hugo (@VHMok) 17 de noviembre de 2017

Según pudo saber Urgente24, la desvinculación de Morales se dio en buenos términos tras un acuerdo celebrado en una reunión con las máximas autoridades de la exIndalo, controlante del canal de noticias.

Las fuentes consultadas apuntaron a lo moderado del tuit del relator a la hora de comunicar su salida, evitando cualquier tipo de expresión crítica y destancando la "felicidad profesional" dentro del canal.

Según trascendió, también fue expulsado del canal el productor Julián Capasso, quien se hizo tristemente célebre por proferirle insultos a Alfredo Leuco mientras éste daba su discurso al recibir un 'Martín Fierro'. El desplazamiento de Capasso estaría vinculado justamente con ese episodio.

La salida del periodista fue una de las primeras movidas importantes en la programación de los medios de la exIndalo luego de que la empresa pasara a manos del grupo OP Investment del empresario Ricardo Rossner.