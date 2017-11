Licencia de Brito en Macro hasta Asamblea de Accionistas

Jorge Brito pidió licencia como presidente y director del Banco Macro, según la carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que firmó Jorge Francisco Scarinci, responsable de Relaciones con el Mercado del Macro.

Según Scarinci, Brito se alejará de sus funciones (N. de la R.: hasta la asamblea de accionistas, al final del 1er. trimestre de 2018) para preservar a la entidad bancaria "de todos los ataques y acusaciones de las que estoy siendo objeto en el orden personal".

Circularon versiones que indicaban que su nombre podría aparecer en el testimonio de Alejandro Vandenbroele, actual arrepentido en una de las causas de Ciccone, que involucra al exvicepresidente Amado Boudou. Pero esto no ocurrió. De todos modos, los papeles del acro cayeron 13,53% en la Bolsa, y fue atribuido a la posible relación de Brito con la causa judicial.

Brito pidió darle "carácter de urgente" a su solicitud de dejar sus cargos y agradeció "todo el apoyo recibido durante los últimos 32 años".

Antes, Brito habló con la agencia Bloomberg, y aseguró que mejoró la oferta para quedarse con el Banco Patagonia: "Seguimos en conversaciones. Mejoramos la oferta que nos pidieron porque entendemos que siendo un banco público (Banco do Brasil) tiene muchas restricciones, pero hasta ahí llegamos. Creo que se fueron conformes, pero ahora depende de ellos".

En la actual composición accionaria del Patagonia, Banco Do Brasil tiene 59%, Jorge Stuart Milne 9%, Ricardo Stuart Milne 9%, Emilio González Moreno 3,35% (amigo de los Stuart Milne), provincia de Rio Negro 3,17% y mercado 16,5%.

Brito dijo: "Yo no decidí bajarme. Hice una oferta por lo que creía que era el precio y el banco de inversión que los representaba a ellos, JPMorgan Chase & Co, me pidió que mejorara la oferta. Hice esa mejora en la oferta, viajé a Brasil tres veces. Ellos tuvieron unos problemas como el de no haber ejercido una opción de compra que tenían para con un accionista minoritario (nota de la redacción: sin nombrarlo, hace alusión a Stuart Milne) que después no podían dar ninguna explicación. Eso era una dificultad para el momento que vendiesen porque algún controlador del banco les podría decir: ¿Y por qué no le ejercieron la opción de compra hace un mes a este señor y ahora este señor puede vender a prácticamente el doble? Creo que este problema fue el factor detonante por el cual no vendieron. Y volví a viajar a Brasil para reunirme con el CEO, Paulo Caffarelli. Mi oferta es la oferta que me pidió el banco de inversión de Nueva York que los asesora a ellos".

El Macro había ofrecido US$ 1.800 millones por el 100% del Banco Patagonia, pero Jorge Stuart Milne tiene un call y un put (opción de ejercer opciones de compra y de venta, respectivamente). Banco do Brasil llamó a Stuart Milne para preguntarle si quería ejercer el put. Milne aceptó, pero justo cambió el presidente de Banco do Brasil. Luego todo se complicó.