Pese al anuncio, la coyuntura no convence y el futuro menos

Marcelo Trovato: "Sturzeneger sigue ganando la batalla interna en el equipo económico y no tengamos dudas veremos tasas superior al 30%, las empresas despues de impuestos y si la inflación se mantiene por debajo del 24% obtendrán una renta de un modesto 1.5% anual. Pero el ciudadano de a pie, la clase media y las PYMES que necesitan financiarse con el descuento de cheques de terceros están condenadas a la quiebra. La reforma laboral no cambia demasiado el escenario, y con el visto bueno de la preocupada cartera sindical pensando en no ser un Pata Medina y/o Caballo Suarez ponen el gancho. Los Gobernadores contra los pesos que se les prometen firman el pacto fiscal y hasta sonríen para las cámaras, señal de que tampoco tenemos cambios de fondo. (...)".

Por MARCELO TROVATOAnalista de mercados. Fundador y Manager de Pronóstico Bursátil. Viernes 17 de noviembre de 2017 23:47 hs