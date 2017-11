Si es una burbuja, no deja de crecer (¿será permanente?)

“Un activo que sube hasta 700% en un año es, por definición, una burbuja, y cualquier persona que invierta en él, que piense que está llevando a cabo una inversión estable, pues se está engañando a sí misma”,

James Groman,

Morgan Stanley.

La principal criptomoneda vuelve a ganar precio luego de una ligera caída. La llegada de nuevos inversionistas es una de las causas más importantes de este incremento.

Bitcoin había caído luego de alcanzar los precios más altos de su historia, por sobre los US$ 7.700 el 08/11, pero llegó a tener precios incluso por debajo de los US$ 6.000 el 12/11.

Pero la criptomoneda vuelve a remontar la cima de los US$ 7.000, hasta US$ 7003,54, con un volumen de operaciones que supera los US$ 3.300 millones y un mercado de capitalización de US$ 116.800 millones.

El aumento, nuevamente, tiene relación con las noticias positivas que vienen para la criptomoneda.

Lo explicó CryptoCoinsNews:

"(...) Esta semana, el fondo de cobertura Man Group, que cuenta con US$ 95.000 millones, anunció que la compañía invertirá en Bitcoin y agregará la criptomoneda a su cartera diversificada tras el lanzamiento de una bolsa de futuros de Bitcoin por parte de CME Group, el mayor mercado de opciones del mundo. En la Cumbre de Reuters 2017, el CEO de Man Group, Luke Ellis, declaró que Man Group “agregará Bitcoin a su universo de inversión si CME lanza un contrato de futuros según lo planeado”.

CME Group y su presidente Leo Melamed revelaron que la compañía listará los futuros de bitcoins para la segunda semana de diciembre. Como tal, dado que el valor mínimo de las inversiones por varios miles de millones de fondos de cobertura ronda los US$ 300 a US$ 500 millones, para fines de 2017, es probable que miles de millones de dólares ingresen al mercado de bitcoins”. (...)".