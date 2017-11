Centroizquierda dividida facilita éxito de Piñera

"Tal como está pasando en todos los países occidentales, hay una caída abrupta del centroizquierda. Algo ocurrió, dejó de representar a la clase media, al pueblo. Es lo que sucedió en USA con los demócratas. (...) Hay un cierto maltrato de la élite del centroizquierda hacia una clase social que le parece totalmente alienada en el consumo. Esa élite ya pasó por ahí en los '90, ahora les interesan más otras cosas, las comunidades ecológicas y esas historias. El socialismo se convirtió en una ética y una estética del buen gusto, ajena al consumismo. Pero hay una clase que emergió que sí lo quiere porque implica ascenso social. Hubo un punto clave en el Gobierno de Bachelet cuando apareció el ministro de Educación, [Nicolás] Eyzaguirre, y dijo algo brutal: que toda esta gente que está aspirando a estos colegios particulares subvencionados, que son de clase media, son arribistas, que es pura superchería querer tener un colegio con nombre en inglés. Los trató de vulgares y estúpidos. Eso revelaba el desprecio. Bachelet dijo que escuchaba a la calle, pero en realidad esa calle eran los estudiantes, que en sí mismos también son una vanguardia. (...)",

Constanza Michelson,

psicoanalista chilena

(El País, 19/11/2017).



8 candidatos en total buscan reemplazar a la saliente presidenta socialista Michelle Bachelet en una elección que además escogerá a la mitad del Senado y a todos los diputados, bajo un nuevo esquema que reemplaza un intrincado sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

Un total de 23.746 miembros de las Fuerzas Armadas están a cargo de resguardar el funcionamiento de las 42.890 mesas receptoras de sufragios en todo el territorio.

Los problemas se le acumulan al centroizquierda chileno, el grupo político que ha dominado la política prácticamente de forma ininterrumpida desde 1990 con la única excepción de la presidencia de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014.

Además de la fractura que ha sufrido, que le hace concurrir con 2 candidatos por 1ra. vez en 30 años, está el ambiente de desidia con el que se llega a este domingo de comicios, en el que están llamados a votar 14 millones de ciudadanos.

La creciente apatía de los chilenos por la política tras una serie de escándalos de corrupción y una campaña diluida por normas electorales más estrictas amenazan con una histórica abstención, más aún cuando el voto es voluntario.

Con todo, la elección es vista como un referéndum a la gestión de Bachelet, quien buscó reducir la enorme brecha de ingresos entre ricos y pobres con una serie de reformas, aunque los desacuerdos y una economía casi estancada dejaron a la vista las fisuras de la coalición gobernante de centroizquierda Nueva Mayoría.

Los comicios del domingo marcarían un punto de inflexión para el pacto oficialista y, dependiendo del resultado, podrían ser incluso la antesala del fin de una coalición que ha dominado la política chilena por décadas.

Los sondeos dicen que Piñera no lo logrará en 1ra. vuelta porque no alcanzará el 50%, pero doblará en votos a su principal rival, Alejandro Guillier, y se encaminará, salvo una enorme sorpresa, a una cómoda 2da. vuelta el 17/12, aupado por la aparente indiferencia de los votantes de izquierda y de la clase media y sobre todo baja que ha decidido no acudir a las urnas.

Piñera, de 67 años, ha prometido que corregirá las reformas en marcha de Bachelet, duplicará el crecimiento económico y dejará al mayor productor mundial de cobre a las puertas del desarrollo, lo que ha catapultado su nivel de apoyo a casi un 44 por ciento, el doble de su rival más cercano, según sondeos.

“Los chilenos enfrentamos una encrucijada (...) Insistir por el camino equivocado de la Nueva Mayoría, que sólo conduce a más frustración y estancamiento u optar por el cambio positivo para recorrer los caminos del progreso”, dijo Piñera en su cierre de campaña.

La centroizquierda llega a los comicios fragmentada con 6 candidatos, de los cuales Guillier -respaldado por radicales, socialistas y comunistas- aparece como el principal oponente de Piñera en una eventual 2da. vuelta, en que deberá conseguir el apoyo de los otros rivales de ese bloque.

El senador, de 64 años, busca profundizar las reformas impulsadas por Bachelet y quiere propiciar una nueva Constitución.

“Soy consciente de esta histórica misión de tomar la antorcha y seguir progresando”, dijo Guillier a sus simpatizantes en uno de sus últimos discursos de campaña.

El candidato oficialista votará en un liceo de la norteña región minera de Antofagasta y luego viajará a la capital chilena para esperar los resultados.

La consultora Mori ha estimado que sólo votará el 45 por ciento del padrón de 14,3 millones de chilenos, pero no descarta una participación menor, lo que podría permitir a Piñera conseguir mayoría absoluta ante un voto más disciplinado de los electores conservadores que los simpatizantes de izquierda.

La creciente abstención de los votantes ha sido una tendencia de los últimos años, ya que en los comicios del 2013 la participación llegó al 51 por ciento del universo electoral, desde el 59% registrado en las elecciones del 2009.

En estos comicios debuta la votación de los chilenos en el exterior. Cerca de 39.000 personas están habilitadas, es decir, un 10% de los chilenos que viven fuera del país.