Cumpleaños tras las rejas: Los 55 de Amado Boudou

Un cumpleaños no muy feliz le tocó vivir este domingo 19/11 al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, quien está privado de su libertad desde el pasado 3 de noviembre por estar acusado de enriquecimiento ilícito.

Boudou cumple hoy 55 años de vida en el penal bonaerense donde también está preso su amigo y supuesto testaferro José María Núñez Carmona. Lugar al que este domingo 19/11 fue visitado por un pequeño grupo de personas que se acercaron a felicitarlo de manera personal. Su novia, Mónica García de la Fuente; Manuel Quieto, canante de La Mancha de Rolando y amigo personal del ex vicepresidente, y el periodista Daniel Tognetti, fueron las únicas visitas que recibió Boudoy en el complejo N° 1 del Sistema Penitenciario Federal.

El viernes pasado las visitas habían sido más. Durante el día de la Militancia, referentes kirchneristas y otros militantes se acercaron hasta el penal de Ezeiza y organizaron un abrazo simbólico en apoyo al ex funcionario en la puerta del complejo, donde también hay detenidos otros miembros del gobierno anterior, además de empresarios ligados a la administración de Cristina Kirchner.

Por otra parte, este martes 21/11 Boudou será nuevamente trasladado a los tribunales federales de Retiro porque quiere asistir en persona a la audiencia convocada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, de la sala I de la Cámara Federal, para escuchar de boca del ex vicepresidente los motivos por los cuales pide apartar al juez Lijo. Además, los camaristas esperan la exposición de la defensa del ex vicepresidente en la que insistirá en reclamar la excarcelación.

Boudou llegará a la audiencia con un nuevo panorama tras los dichos del ahora imputado protegido Alejandro Vandenbroele, quien declaró la semana pasada como arrepentido a cambio de beneficios en su condena. Sin embargo, su defensa expondrá los argumentos por los cuales considera que Boudou debe ser excarcelado, tras el rechazo de Lijo a concederle ese beneficio al argumentar que hay riesgos de obstaculizar la investigación en la que ya le tomó declaración indagatoria y debe resolver su situación procesal.

El ex vicepresidente Amado Boudou quedó detenido en la causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo avaló el pedido de detención de parte del fiscal federal Jorge Di Lello para que el ex funcionario justifique US$ 80.000 de su patrimonio, la compra de un departamento de su ex novia Agustina Kämpfer y el patrimonio de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona.

Los tuiteros hicieron llegar los mensajes de felicitaciones a Amado Boudou a través de las redes sociales:

Iba por todo... hoy sopla las velitas en Ezeiza: Amado Boudou

Le pueden regalar la maquina de imprimir deseos... pero nada le va a cumplir... lo único que quiere: La libertad pic.twitter.com/zJXA6MiXWn — Inti Costoya (@intic78) 19 de noviembre de 2017

Feliz cumple compañero Amado Boudou !! Gracias por las millones de jubilaciones a nuestros abuelos, el Progresar a los estudiantes, la asignación para las madres! .. el haberle sacado el Negocio a los poderosos para dársela al Pueblo jamás se lo van a perdonar..Fuerzas!! pic.twitter.com/AtfmdUBiCr — JOHA.... (@johana17017) 19 de noviembre de 2017

Hoy es el cumple del guitarrista de La Mancha de Robando Amado Boudou,pero dice que no hay festejos hasta dentro de 30 años — Cárcel para Porota (@loloibarrola43) 19 de noviembre de 2017