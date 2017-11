Úrsula Vargues: “Me bajaban línea para que calle sobre Santiago Maldonado”

Úrsula Andrea Vargues es una modelo y conductora de televisión argentina, conocida especialmente por conducir el programa El Garage y participar como panelista en el programa Duro de domar.

Sus padres son Estela y Mario, su hermano es Facundo. Comenzó como modelo, pero estudió Derecho, Periodismo y Teatro. Actualmente[¿cuándo?] vive sola en un departamento en Vicente López, lugar en el que creció y donde viven sus padres y su hermano mayor.

Recuerda que de chica por llamarse Úrsula era el blanco de burlas entre sus compañeros del colegio primario y que entonces prefirió hacerse llamar por su segundo nombre: Andrea.

Un gran error, porque así me perdí muchas citas: llamaban a mi casa y preguntaban por Andrea, y mi vieja les decía que en esa casa no vivía nadie con ese nombre2

Estudiaba Derecho mientras hacía publicidades para ganarse la vida y pagar sus estudios.

Fue conductora de El Garage, un programa sobre autos, por el que pasaron modelos como María Fernanda Villaverde, Carolina Prat y Gisela Van Lacke. Luego probó suerte como actriz en las comedias Pensionados y Tres padres solteros.

Hasta el 14/11/17 formó parte del programa Nosotros a la mañana , como panelista, emitido por Canal 13 y conducido por Fabián Doman. Fue desvinculada por la polémica que generó al escribir varios mensajes en la red social Twiter que fueron interpretados en tono anti semita por el público general6. No sería la primera vez que estuviera involucrada en un escándalo del mismo tenor. El mismo año fue cuestionada por una singular comparación entre Hitler y los lideres de la última dictadura argentina, en la sugirió que "ni Hitler se atrevió a secuestrar bebés".

En este caso este domingo 19/11 la modelo volvió a desatar la polémica en su Twitter cuando en su cuenta oficial publicó la siguiente frase:

18000 pesos ganaba como panelista de Doman. Y me bajaban línea para q calle sobre Santiago Maldonado. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 19 de noviembre de 2017

Definitivamente es un tema que traerá mayores confesiones esta semana y que no se dejará en la nada porque no solo se está hablando de un sueldo bajo por el puesto que la mujer tenía en la televisión sino que se está tocando un tema delicado como lo es la seguridad de Santiago Maldonado.

¿Qué cosas ocultó el canal sobre la vida del joven desaparecido? ¿La modelo tendrá mayor coraje y dirá más sobre el tema?

Habrá que esperar a ver que dicen esta semana los medios sobre el tema y sobre la polémica que recién está por empezar.

Además, hace poco tiempo durante lo Martín Fierro de radio, donde ocurrió el pasado hecho en el que Alfredo Leuco fue insultado mientras recibía su estatuilla y quienes lo agredieron lo hicieron haciendo referencia a su religión judia. Su hijo, Diego, escuchó los insultos y quiso pegarle a quien disparó los dichos. Su pareja intentó frenarlo y el periodista se soltó con fuerza.

Úrsula Vargues tomó esta última parte y tildó a Diego Leuco de violento de género y disparó con todo en Twitter en una infinidad de mensaje que generaron el repudio de todos sus seguidores.

"Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. 'Me dijo judío… ¡Qué horror!' jajaja. Estoy leyendo a muchos justificar el zamarreo de Leucocito a su novia porque insultaron a su papá. La violencia de género no tiene justificación alguna, nunca. La grieta es para imbéciles. Si insultaran a mi viejo yo no me la agarraría con mi pareja", fueron algunos de los tuits de la panelista de "Nosotros a la Mañana".

Luego de la fuerte polémica que desató, Fabián Doman decidió dedicar un segmento de su programa para discutir el tema: " No sé qué se dijo, si se dijo judío de mierda o qué (sobre el supuesto insulto que Diego escuchó hacia su padre). A partir de esto Úrsula subió unos tuits que generaron polémica. Estoy en contra, lo repudio y no representa la opinión del programa ni la mía".

"No tengo problema con ninguna religión, malinterpretaron y me corrieron de lo que quería hacer foco", dijo Úrsula para defenderse. "Se me malinterpretó la escritura. Me pareció violenta la actitud de Diego Leuco llevándose puesta a la mujer y me dijeron que fue porque le dijeron judío al padre, quise explicar que para mi judío era una religión, que la justificación no era 'me llevo puesta a mi novia porque me dijeron judío' o lo que sea, no fue algo antisemita. No tengo problema con ninguna religión".