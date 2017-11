Peligro de nuevas elecciones en Alemania

Angela Merkel compareció a la 1:00 de la madrugada del lunes 20/11 para dar por terminadas las negociaciones. “Estábamos cerca de lograr un acuerdo. […] Pero los hechos son que no hemos sido capaces de concluir las conversaciones con éxito”.

La canciller informó de que se pondría en contacto con el presidente Frank-Walter Steinmeier, dando a entender que se abre una nueva etapa política en Alemania.

"Hoy es un día de honda reflexión acerca de cómo seguir adelante", añadió Merkel. "Haré todo lo posible para asegurar que la buena gestión del país en las difíciles semanas que tenemos por delante".

Después de verse con Merkel, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió a todos los implicados en esta negociación disposición para dialogar y hacer posible la formación de un gobierno dentro de poco.

El líder del FDP (liberales), Christian Linder, retiró a su partido de la llamada 'coalición Jamaica' ya que no encontraban acuerdos sobre asuntos clave.

Los socialdemócratas de centroizquierda del SPD, actuales socios de coalición de Merkel, han descartado repetir una alianza con los conservadores, que ganaron las elecciones pero perdieron escaños. Pero siguen siendo la gran esperanza.

Es un mal momento en la carrera de una mujer que durante 12 años se ha convertido en un símbolo de estabilidad, liderando la zona euro durante su crisis de deuda y forjando un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para contener la llegada de inmigrantes.

Merkel se vio debilitada en las elecciones de septiembre, cuando los votantes enojados con su decisión de abrir las fronteras de Alemania a más de 1 millón de solicitantes de asilo en 2015 castigaron a los conservadores.

El fracaso de las conversaciones sugiere que Alemania se dirige a 2 opciones sin precedentes desde la 2da. Guerra Mundial:

> o Merkel forma un gobierno en minoría

> o el Presidente convoca nuevas elecciones si no se forma un gobierno.

Sin embargo, el aliado de Merkel, Jens Spahn, dijo que aún no estaba pensando en nuevas elecciones y mantuvo la posibilidad de recuperar la sociedad con los socialdemócratas del SPD.

“Tenemos un gobierno interino capaz, se pueden hacer las cosas necesarias”, dijo. “No hay motivos para el pánico”.

“Algunos ministros del SPD han dejado claro que quieren gobernar”, dijo a la televisión N-TV. “El SPD tendrá que (...) decidir si está listo para asumir la responsabilidad, para el país más grande en medio de Europa”.

Hay escaso deseo de unas nuevas elecciones. Los grandes partidos temen que el europeoescéptico y antiinmigrantes AfD supere el 13% de los votos que se aseguró en septiembre cuando se convirtió en la 3ra. fuerza parlamentaria.

El avance de la ultraderecha xenófoba preocupa sobre todo a la CSU, el ala bávara del bloque conservador de Merkel, que el año que viene se juega su mayoría en las elecciones regionales de Baviera, donde gobierna desde hace medio siglo.

La preocupación quedó patente poco antes de comenzar las negociaciones de coalición, cuando la CSU y la CDU de Merkel se fijaron como objetivo político permitir la entrada de un máximo de 200.000 refugiados por año. Estimaciones del IAB, el instituto ligado a la Agencia de empleo alemana calcula que unas 50.000 personas podrían llegar a Alemania el año que viene en el marco de la reunificación familiar.

“No aceptaremos que gente a la que se les ha asignado una protección menor se les excluya encima de la reunificación familiar. Es inhumano. La gente no se integra cuando sus familias están en peligro”, advirtió el negociador de Los Verdes, Jürgen Trittin, en una entrevista publicada por el Bild am Sonntag. “La Unión [CDU] y el FDP [liberales] a veces esperan de nosotros que hagamos lo contrario de lo que hemos prometido en nuestra campaña electoral. Eso no es realista”, añadía Trittin, que integraba la 'coalición Jamaica' ahora fracasada.

El fracaso para formar un gobierno en la mayor economía de Europa podría tener varias implicaciones, desde las reformas de la zona euro defendidas por el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta la forma de las relaciones con Reino Unido después de que abandone la UE.

La Asociación de Cámaras de Industria y Comercio DIHK dijo que un período de incertidumbre prolongado sería malo para la economía.

“Existe el peligro de que el trabajo sobre asuntos importantes para el futuro de nuestro país se retrase durante un período de tiempo prolongado”, dijo el presidente de DIHK, Eric Schweitzer, en un correo electrónico. “Las empresas alemanas deben prepararse ahora para un período de incertidumbre posiblemente largo. Esto siempre es difícil para la economía”.