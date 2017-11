Romano defendió a Lito Cruz, a VHM y a los que insultaron a los Leuco

Patricia Perrotta, ex pareja de Lito Cruz, acusó al actor y director Lito Cruz de haber sido violento con ella en reiteradas oportunidades: lo acusó de haberla encerrado en su casa dejando el gas abierto, y de ser adicto al alcohol y la cocaína.

Quien salió en defensa de Lito fue Gerardo Romano, quien marcó: "Escuché lo que dijo esta chica de Lito Cruz y no hay nada concreto. Ni la violó, ni la cagó a trompadas. Únicamente tuvo una relación".

En diálogo con 'Radio Zónica', el actor defendió de esta manera a su colega de las denuncias por violencia de género que recibió de Perrotta, quien fue también alumna suya:

"Hoy también leí que tiene denuncias Juan Darthés y así se puede sacar de la galera a cualquiera, hasta puedo aparecer yo en media hora. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios que se hacen eco de esas denuncias infundadas? Porque aunque después sea la Justicia que determine como son las cosas, en el medio se paga un costo social que es complejo y bastante irreparable. Yo escuché lo que dijo esta chica de Lito Cruz y no hay ninguna denuncia concreta. Ni la violo, ni la cagó a trompadas ni la puteó. Simplemente tuvo una relación, como cualquier persona con otra en la que puede establecerse un vínculo más intenso de celos, infidelidad y demás. ¿Qué toma alcohol, que fuma porro, que se cogía a alumnas? ¿Cuál es el problema si la alumna es mayor de edad y presta su consentimiento? La verdad que en sus acusaciones no encuentro ningún delito ni nada anti-ético. También dijo que dejó la llave del gas abierta, pero después se aclaró que en ese momento estaba él adentro. Puede olvidarse la llave del gas abierta pero no creo que se quiera suicidar. ¿La encerró donde? ¿En un calabozo? ¿Cuánto tiempo? La verdad que no hay un hecho concreto ni ninguna denuncia judicial. Pero ya tuvo cabida en el incendio mediático".

Y continuó denostando a la denunciante: "No se me ocurre otra cosa que quiera cinco minutos de fama y le den un poco de bola. Se ve que la piba no tiene nada consistente para decir y que tampoco tiene una propuesta artística para ofrecer. El otro día la vi en una nota y era lamentable. (Susana) Roccasalvo le decía que trate de hacer tu vida, pero ella no sabe cuál es su vida me parece. Mejor ponete a laburar, agarrá la pala, da clases, subite a un escenario, aprendé a actuar, hace una carrera y no te cuelgues de la teta de ese viejo laburante por algún tipo de resentimiento. Lito Cruz es una persona honesta, trabajadora, buen actor y maestro de actores de toda la vida".

Durante la entrevista, también disparó contra Diego y Alfredo Leuco, tras la polémica en los Martín Fierro de radio: "En las grabaciones yo no escuché ningún insulto discriminatorio por cuestiones raciales o religiosas. Por otro lado, no soy de escucharlo a Alfredo Leuco. Generalmente descreo de lo que dice como periodista. Prefiero periodistas que defiendan los intereses de los más desprotegidos".

Además, se refirió al despido de Víctor Hugo Morales de C5N: "Lamento que no esté más un periodista como él, que es una voz diferente en este momento. Preferiría que haya multiplicidad de voces".

Fiel a sus críticas hacia el presidente Mauricio Macri, el actor dijo que nota algunos rasgos autoritarios del Gobierno: "Hay aspectos en los que hay rasgos dictatoriales. Que los gays no puedan andar de la mano o besarse por la presión policial, como declararon algunos después de la marcha (del orgullo gay), es más propio de una dictadura que de una democracia. Noto que hay una mirada menos amplia que la del Gobierno de Cristina, donde hubo más conquistas en ese aspecto".