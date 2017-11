Denuncian escandalosa maniobra con boletas electorales

Muy interesante lo que publicó la web Informador Público con la firma de Carlos Tórtora. Aquí algunos fragmentos:

> "(...) Los autores de la defraudación son decenas de partidos que, siguiendo un know how muy perfeccionado, ponen en práctica una forma de embolsarse la mayor parte de los fondos que la Dirección Nacional Electoral les deposita para la impresión de boletas electorales."

> "El delito se comete del siguiente modo: el partido encarga una impresión real de boletas y la imprenta elegida las factura. Pero hay otro encargo -a la misma imprenta o probablemente a otra que funciona sólo como pantalla- por una cantidad todavía mayor de boletas que no se imprimirán. La imprenta que se asocia para delinquir con las autoridades del partido le vende estas facturas por la impresión no realizada a un precio de entre el 10 y el 15% del monto de la operación. El partido le paga a la imprenta estas facturas -auténticas pero correspondientes a un trabajo no realizado- y luego las presenta en el Informe Final de campaña, cuyo plazo venció el 13 de septiembre, junto con las facturas de las boletas que sí se imprimieron. La Cámara Nacional Electoral cuenta sólo con 8 auditores y sólo realiza un control formal de las facturas pero no suele indagar acerca de si la impresión efectivamente existió, así que los dirigentes que lucran con este “negocio” consiguen quedarse con la mayor parte de los fondos asignados a su partido. (...)".

> "(...) Ante la evidencia de que la presentación de los informes finales de campaña del partido originaría una investigación judicial y el posterior procesamiento de todo el clan, Madeo (N. de la R.: el autor se refiere a Daniel Madeo, Daniel Assante y otras autoridades del Partido Federal tanto bonaerense como porteño) optó por no presentar dichos informes. La benignidad de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215 hace que la infracción de no presentar informes sólo implique en principio la sanción de una multa. Lo que no puede evitarse, como en este caso, es que la no presentación establezca la obvia presunción de que se está cometiendo un delito y que se intenta no presentar la documentación para evitar que el mismo se consume al certificar como auténticas impresiones inexistentes."

> "(...) Madeo desplegó una compleja ingeniería delictiva de la cual participó todo su clan. Estaban en juego en total unos $12 millones para la impresión de boletas, de las cuales el Partido Federal sólo imprimió la cantidad correspondiente a 1 millón de pesos. El resto -$11 millones- fue facturado por una sociedad anónima creada por el contador de Madeo en apenas una semana y cuyo objeto comercial es realizar impresiones. Esta S.A. sólo se formó para consumar la defraudación: carece de máquinas propias, antecedentes de todo tipo, no tiene personal, clientes ni local alguno y su domicilio legal es curiosamente la sede del Partido Federal."

> "(...) a fines de julio pasado, el Partido Federal recibió en su cuenta del Banco Provincia los $6 millones correspondientes a las boletas para diputados y senadores nacionales de Buenos Aires y $700.000 por el mismo concepto en el Banco Ciudad. Madeo y su pareja, la brasileña Helena Sandra Martins, salieron de Argentina con destino a Brasil en dos oportunidades en los meses de julio y octubre (...)."

> "Se facturó entonces la totalidad del padrón y sólo se imprimió un 15% de boletas con un valor 50% inferior al pago cotizado de $ 230 el modulo por la Cámara Nacional Electoral."

> "El que entregó la documentación antes referida y tramitó el expediente es otro integrante del clan, Flavio Madeo, hijo del presidente del Partido y apoderado del mismo en Buenos Aires. Pero lo asombroso -y que demuestra la impunidad con que se actuó- es que el 16 de octubre pasado, el que cobró en el Banco Provincia 5.490.000 pesos correspondientes al aporte para la impresión de boletas es el mismo Flavio Madeo, pero esta vez en su carácter de apoderado de la lista Federal, que llevaba a su padre como primer candidato a diputado nacional y al ex juez en lo penal económico Julio Cruciani como primer candidato a senador nacional. (...)".

> "El otro integrante importante del clan Madeo es el tesorero en Buenos Aires, Daniel Assante, que tiene firma conjunta con aquél en la cuenta bancaria y habría recibido un importante porcentaje de los fondos públicos cobrados. (...)".