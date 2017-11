Vandenbroele prendió el ventilador: A indagatoria Echegaray, Brito e Insfrán

La declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele habría arrojado los primeros resultados. El juez federal Ariel Lijo citó a prestar declaración indagatoria al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray, los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

En los primeros 2 casos, las citaciones se dan en el marco de la causa Ciccone, por la que está siendo juzgado el exvicepresidente Amado Boudou. En tanto, el mandatario peronista fue convocado sobre el contrato para reestructurar la deuda provincial, suscrito por The Old Found, la empresa de Vandenbroele. Ambas causas están conectadas.

Brito, otro banquero, Raúl Juan Pedro Moneta, Echegaray y otros citados serán indagados sobre "la participación que tuvieron en la maniobra por la cual Amado Boudou junto a José María Nuñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de lasociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último decontratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y NuñezC armona, acordaron con Nicolás y Héctor Ciccone la cesión del 70% de la empresa necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública; ya sea en el levantamiento de la quiebra, en la regularización fiscal, en el gerenciamiento de la compañía o en el financiamientode su operatoria", sostiene el fallo publicado por el Centro de Información Judicial.

Uno de los abogados del gobernador Gildo Insfran recordó: "Un llamado a indagatoria es un acto defensivo que permite a alguien que se sindica de alguna maniobra que haga el descargo pertinente No implica condena, ni juzgamiento ni presunción de culpabilidad alguna. Simplemente es un descargo que se le permite a quien es sindicado como sospechoso de una situación anómala".

Lijo ordenó además la prohibición de los citados de salir del país.

En su fallo, Lijo recuerda que que se celebró un "acuerdo de colaboración" entre Vandenbroele y el fiscal Jorge Di Lello, y agrega que el "aporte efectuado en dicho acuerdo da nueva relevancia jurídico penal y probatoria a las evidencias reunidas a lo largo de esta investigación y a aquellas que aún se encuentran en curso".

Según Lijo las "manifestaciones" realizadas por el presunto testaferro de Boudou "corroboraron las hipótesis relacionadas con la procedencia de los fondos aplicados a la empresa The Old Fund y Ciccone Calcográfica, que se establecieron a través de la investigación realizada oportunamente por la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo del Dr. Raúl Plee (actualmente PROCELAC)".

Las indagatorias de Brito, Echegaray, Pablo Amato, Máximo Lanusse y Francisco Sguera fueron fijadas para los días 27, 28, 29, 30 de noviembre y 1° de diciembre, respectivamente. Sobre Moneta, el fallo ordena que se certifique "el legajo de salud" del banquero.

En cuanto a la citación de Insfrán y otros sospechados, el fallo de Lijo sostiene que se les imputará “haber participado de la maniobra por la cual Amado Boudou, mientras ocupaba el cargo de Ministro de Economíade la Nación, y José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal (en roles desdoblados, uno desde el sector público y el otro privado, respectivamente), através de la firma The Old Fund S.A., y de su representante Alejandro Vandenbroele -quien integraba formalmente esa persona jurídica junto con Sergio Gustavo Martínez-, habrían realizado un contrato de consultoría, deforma irregular y en violación a la ley provincial 1180, con el Fondo Fiduciariode la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge UbaldoMelchor, simulando un asesoramiento para la reestructuración de la deudapública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmadoentre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y elGobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antesde que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera. El objetivo de lacontratación entre The Old Fund S.A. y el FON.FI.PRO. habría sido el cobroespurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa".

Insfrán, Inés Lotto de Vecchietti y Sergio Gustavo Martínez fueron citados para el lunes 4, martes 5 y miércoles 6/12 respectivamente.