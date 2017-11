Desesperada búsqueda a 300 Km. de Madryn y 70 mts, de profundidad

El informe de un avión enviado a sobrevolar el Mar Argentino, parece alentador: ubica un área muy específica en el que podría encontrarse el submarino de la Armada.

Sin embargo, de confirmarse el dato, sería una catástrofe para el Almirantazgo: es una zona bajo la lupa de gran parte de la marinería desde el viernes 17/11 pero en el alto mando marino se rechazó de plano: a 300 Km. de Puerto Madryn (Chubut) y a 70 metros de profundidad.

En la Base Puerto Belgrano se insistía con esta ubicación pero el Comando en Jefe lo rechazó.

Esta tarde 21/11 el vocero de la Armada Argenina, Enrique Balbi, declaró ante los medios de comunicación que hasta ahora no tienen rastros del submarino ARA San Juan y que el escenario que más les preocupa es la falta de oxigeno si el submarino se encontrara sumergido. Entonces, la incertidumbre crece y la vida de 44 personas es un misterio, mientras que sus familiares se mantienen esperanzados con la ilusión de que regresarán.

Múltiples informaciones se ha sabido sobre el submarino ARA San Juan, desde llamadas, ruidos, balsas, hasta bengalas, todas lejanas a ser señales provenientes de los 44 tripulantes de la armada Argentina. Desde el pasado miércoles no se sabe nada de ellos, se conoció que habían informado de una avería en las baterías y después se perdió el rastro, por lo cual, la búsqueda ahora es contra el reloj, debido a la cantidad de días que han transcurrido y la posible falta de oxigeno.

"Lo que más nos preocupa es que no lo hemos localizado, si está en inmersión lo del oxigeno es preocupante, si están en superficie lo del exigeno no es un problema, pero es más difícil localizarlo, tal vez esté en superficie pero por las malas condiciones metereológicas no se lo pudo encontrar, aunque ahora el patrullaje maritimo es más efectivo por el buen clima", detalló Balbi.

Y agregó que ahora hay cinco buques rastreando el área, y que se han sumado 4 mil personas de 11 países que participan en la búsqueda del submarino ARA San Juan , "el Presidente nos pidió usar y agotar todos los recursos para encontrarlo", dijo.

Del mismo modo, y en referencia a las múltiples informaciones que se han cruzado y viralizado en las redes sociales, se conoció que el Presidente de la república estaba inconforme con el manejo de la información por parte de la Armada, "el Presidente está molesto por el manejo de la información, ahora solo van a dar informaciones precisas y si corresponden al submarino", dijeron las fuentes.