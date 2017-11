Perpetua para Mladic, fugitivo hasta en su sentencia

Ratko Mladic fue uno de los responsables del sitio de 44 meses a Sarajevo y de la masacre de Srebrenica -donde cerca de 8.000 niños y hombres musulmanes fueron asesinados a tiros en 1995-, en el contexto de la guerra de los Balcanes. Un tribunal de La Haya lo encontró culpable de genocidio, entre otros cargos. Los familiares de sus víctimas celebraron el veredicto, mientras que muchos serbobosnios todavía lo consideran un héroe. Mladic gritó 'esto es todo mentira' durante la lectura de la sentencia y fue retirado a la fuerza de la sala.

Ratko Mladic, el último fugitivo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, condenado a cadena perpetua. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)/Handout via REUTERS