La Reforma Laboral tiene oposición y se llama MTA 3.0

La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT realizó, en el predio del Sindicato de Farmacéuticos, un plenario nacional para aunar criterios para enfrentar al oficialismo por las reformas previsional y laboral.

"Por la mañana se realizaron distintos plenarios para debatir la coyuntura y las acciones a seguir para oponerse a las políticas del oficialismo. Luego del almuerzo, en la carpa principal, fue el momento para los oradores, quienes tras leer las adhesiones iniciaron sus discursos", contó la Agencia Paco Urondo.

"Ojalá que a la CGT podamos volver todos pero como una herramienta de lucha", dijo Hugo Yasky, en clara alusión al triunvirato que comanda la central obrera y que, según se dio a conocer en los días previos al encuentro, había acordado varios de los puntos del anteproyecto de reforma laboral que esgrimió el oficialismo.

Por su parte Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense, sostuvo que "tenemos un proyecto absolutamente opuesto al que tiene el gobierno", y agregó: "hoy hay un Caputo endeudando al país".

En tanto que Jorge Taiana se refirió al Día de la Soberanía y sostuvo que en ese entonces "Macri hubiera estado con los ingleses en Montevideo contra la Argentina", y agregó: "No hay soberanía posible sin justicia social y sin independencia económica. Están volviendo a entregar el país y le dan primacía al sector especulativo y financiero. Quieran atacar la justicia social con este trípode de reformas para debilitar a los trabajadores. Tenemos que utilizar la calle y las manifestaciones".

Cerró Sergio Palazzo, siempre según la mencionada agencia, quien sostuvo que el proyecto del oficialismo debería llamarse "reforma para el sometimiento laboral". Más adelante el titular de los bancarios sostuvo que es necesaria la unión entre todos los actores del campo popular y aclaró que "el enemigo está sentado en Balcarce 50".

Con respecto a la presencia del líder de Camioneros, afirmó que "celebramos con alegría cuando el compañero Moyano se expresa en nuestra misma sintonía". En otro tramo de su discurso, Palazzo enfatizó que "este gobierno no tuvo las pelotas para pedirle a los fondos buitres que cedan algo”.

Pablo Moyano, por su parte, deslizó una ironía. Agradeciéndole al bancario Palazzo y la CFT la invitación, dijo: "Gracias a Sergio Palazzo, Secretario General… ¿de la CGT?".

Luego se encargó de remarcar que la movilización y la fecha para la misma que salgan del encuentro será acompañada por el sindicato de Camioneros y las organizaciones que responden a la secretaría gremial de la Confederación General del Trabajo (comandada por Moyano) que no concuerdan con la conducción del triunvirato.

La nota de la 'Agencia Paco Urondo' concluye citando a los presentes y presentando al 'MTA 3.0': "Vanesa Siley, Walter Correa, Heber Ríos, Fabian Felman, Héctor Amichetti, diferentes diputados de 'Unidad Ciudadana', sindicatos de las CTA, Camioneros (con Moyano a la cabeza) y demás espacios sociales, políticos y sindicales se dieron cita en Exaltación de la Cruz para parir un MTA 3.0. Un nuevo MTA que tendrá como objetivo frenar la flexibilización".

En tanto, esta mañana el sitio 'InfoGremiales', agregó que el presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el sindicalista Daniel Lovera, aclaró que no habrá "tratamiento exprés" para las reformas, que no se emitirá "ningún dictamen" si no se expresaron antes todas las voces.

Lovera sostuvo que "es muy difícil" que "en 24 horas" se puedan pronunciar todos los "actores" de la sociedad afectados en las reformas laboral y previsional que impulsa el gobierno de Macri.

En diálogo con periodistas acreditados en el Senado, relativizó las versiones que indican que el oficialismo busca emitir dictamen esta misma semana a los proyectos enviados hoy a esa cámara y darles media sanción en el recinto en sesiones la semana próxima.

"No veo que estén dadas las condiciones para que este debate pueda darse en un sólo día, no veo cuál es el motivo de la celeridad", declaró Lovera.

El senador por La Pampa, que conduce una de las comisiones encargadas de abrir el debate, avisó que aún no definió convocatoria oficial para las reuniones, explicó que no tiene problema en concretar esos encuentros pero advirtió que "hay que invitar a todos los actores y hay que dar transparencia para que todos se manifiesten".

"Sería una falta de respeto a la sociedad argentina hacer un tratamiento exprés", recalcó y precisó que el movimiento obrero "es un actor clave" para ser escuchado en la comisión cuando se abra la discusión sobre la reforma laboral.

La fecha y horario de las reuniones de la comisión de Trabajo, así como la de Presupuesto y Hacienda, que deberán analizar las iniciativas enviadas por el Gobierno, serán definidas esta tarde luego de reuniones entre el presidente provisional del Senado, en representación de Cambiemos, Federico Pinedo, y el jefe del peronismo en la Cámara, Miguel Pichetto.