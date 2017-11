Muy raro: Aranguren engorda la inflación, Sturzenegger la reprime

Imaginemos que ingresa un obeso fofo a una clínica especializada en vida sana. Necesita obviamente adelgazar, pero resulta que no le permiten dejar de ingerir alimentos energéticos con alto contenido en calorías. Su nutricionista los aduce imprescindibles y se los sigue prescribiendo para su estado futuro de salud.

El ortopedista decide envolverlo por algún tiempo con un vendaje bien apretado, como si fuera un embutido, con la idea de comprimir el aparato digestivo y que se le torne dificultoso meter tanto bocado en semejante envase corporal.

Mientras, intentan convencerlo de que cierre la boca y se discipline en una dieta draconiana con ejercicios físicos tipo cross fit que balanceen gradualmente la reducción de las grasas y el simétrico fortalecimiento de la masa muscular, pero sin abandonar los placeres mundanos y del poder.

Estaríamos ante un soberano dislate para la lógica médica cuyo resultado es cuanto menos incierto, para la aprehensión de los propios accionistas del instituto (léase "inversores") ante semejante mejunje terapéutico.

Adonde el paciente es “la República” (como gusta llamar al país la diputada reelecta de Cambiemos, Lilita Carrió), que arriba a la terapia diagnosticado como enfermo crónico de inflación, al que a veces colegas de otra escuela terapéutica que lo habían atendido previamente se la querían disimular y otras afines a esta modernidad se la reprimen. El final de la saga es viejo y recurrente: la dieta explota y vuelta a empezar.

En esta oportunidad, el tratamiento se puso en manos de un disperso equipo de la Casa Rosada, cuyo director general administrativo es el presidente Mauricio Macri, y resuelve tratarla de a poco.

Combina virulentos aumentos de peso insuflados a través de suculentas dosis de energizantes (tarifazos) que suministra un especialista petrolero como Juan José Aranguren: la luz 43% en diciembre y otro 24% en febrero, el gas 45% en diciembre y un inminente entre 6% y 10% en el precio de las naftas.

En tanto,del otro lado, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, coloca un fortísimo vendaje monetario a la economía dejándola como una momia para encerrar dentro del corset la porción del dinero de toda la población en manos de una minoría, a la que, por tenerla quieta, recompensa con un elixir del 28,75%, varios puntos por encima del denominado valor “núcleo”.

El último comunicado del BCRA lo confirma claramente: “el sesgo actual de política monetaria es adecuado para acentuar la baja inflacionaria y minimizar el impacto de los próximos aumentos de precios regulados”.

Según escribe Daniel Fernández Canedo en Clarín, hay que contabilizarle 4 puntos más a la inflación por la suba de tarifas, que nada más que para que el vector no vuelva a empinar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INdEC requerirá de compensaciones que, cuanto menos, la neutralicen en esa tabla sui generis que conjuga lo que sería el equivalente a una unidad de medida que surge de mezclar peso, estatura, talla y edad de una persona.

El titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, adelantó que el corset será del 10% el año próximo (7 puntos menor que este año y 13 ó 14 puntos por debajo de la que podría ser la inflación real), a la vez que ratificó la tasa alta de las Lebac como política.

Engaña pichanga

La apuesta de que la Tesorería demande menos plata para pagar los subsidios económicos, principalmente, y que el presupuesto de las jubilaciones soporte el mayor peso del ajuste en los gastos es, en la práctica, un auténtico “engaña pichanga”: en lo que va del año se recortaron transferencias por $59.586 millones en subsidios principalmente destinados a las empresas energéticas (42% por debajo de los 10 primeros meses de 2016) pero simultáneamente hubo que pagar en el mismo lapso unos $78.000 millones por los intereses de la nueva deuda que contrajo la administración nacional, 88% más.

El ahorro de un 28% que produjo el gobierno en el rubro gasto de capital obedeció a que la tijera pasó por obras de vivienda (-83%), Energía (-22%) y Transporte (-17%). No es que se hayan volado los techos de la política habitacional, como sugiere el violento porcentaje de caída, sino que en octubre del año pasado hubo un aporte extraordinario para el Procrear, explicó Ecolatina.

El mensaje que reciben los rentistas de la City va por el lado de que el gobierno les seguirá garantizando por lo menos un año más (según Sturzenegger) una ganancia real única en pesos de no menos de 4 puntos anuales, con lo cual continuará en su tesitura actual de destinar más fondos a la inversión financiera que a la economía real.

El BCRA informó que, en octubre, “se registraron ingresos netos por US$ 944 millones, como resultado de inversiones de cartera por US$ 824 millones y directas por US$ 120 millones”.

Y agregó que “con este total, las inversiones de no residentes mostraron un aumento de US$ 550 millones respecto al mismo mes del año previo, explicado básicamente por las inversiones de cartera”, lo cual supone la bicicleta denominada carry trade (cambiar dólares, ponerlos en Lebac y volver a dólares) que dieron la ganancia de 4/5 puntos anuales.

Desconfianza, conveniencia o costo de oportunidad, según los datos del Balance Cambiario que elabora el Banco Central, en los primeros 10 meses, el sistema financiero no dejó de drenar dólares, sea para atesorar en las cajas de seguridad, en el “colchón” o sacar al exterior, lo cual se refleja en que la formación neta de activos externos suma US$ 17.480 millones, 75% más que los US$ 9.951 millones de todo 2016, cuando aún faltan 2 meses para cerrar el año.

Al mismo tiempo, la deuda pública ya había superado en junio los US$300.000 millones, con un aumento interanual de 19% y representa más del 270% de las exportaciones, la relación más alta en 13 años.

De acuerdo con las últimas estadísticas de deuda publicadas por el Ministerio de Finanzas, los servicios pagados por el Gobierno nacional equivalen al 62,3% de los recursos tributarios, un porcentaje sin parangones desde la salida de la crisis de 2001.