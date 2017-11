El país al que nadie quiere ir: Suspenden vuelos y se aíslan cada vez más

Después de sus pruebas con los misiles pareciera que nadie quiere ir a Corea del Norte, y es que la aerolínea Air China canceló temporalmente los vuelos a ese país debido a operaciones comerciales “insatisfactorias”.

Fuentes de la empresa, aseguraron que la decisión es totalmente “comercial y no política”.

Con esta suspensión, la única aerolínea que conecta China con Corea del Norte es la norcoreana Air Koryo, con vuelos a Beijing, Shanghai, Shenyang y Dandong en China y Vladivostok en Rusia.

Un vocero del ministerio de Relaciones exteriores en China dijo que hasta ahora desconocía la noticia, pero que este tipo de decisiones se basan en el “estado de las operaciones y del mercado”.

En abril ya había pasado:

En ese mes, la misma aerolínea había comunicado que recortaría parte de los vuelos que iban desde Pekin a Pionyang, cosa que cumplieron reduciendo sus vuelos a dos por semana, y que hasta hoy 22/11 llevaron a cero.

En aquella oportunidad, también alegaron que se debió a la situación “de la venta de los boletos”. Sin embargo, se dijo que la medida se tomó ante la preocupación de que hubiese en ese momento, un conflicto bélico entre Corea del Norte y EEUU.

Todo en contra para visita de turistas:

Corea del Norte también canceló un festival este año, específicamente el de la cerveza, destinado principalmente a atraer a turistas extranjeros, que debía celebrarse en el mes de julio en Pyongyang, momento en el que el hermético país estaba sufriendo una grave sequía.

Koryo Tours, principal agencia de viajes para turistas occidentales que quieren visitar Corea del Norte, informó en su página web de que el régimen le notificó el domingo la cancelación de la segunda edición del Festival de la Cerveza del Río Taedong.

"Las razones detrás de la cancelación no están claras y no esperamos que se nos brinde una información más completa próximamente, aunque es posible que se deba a la persistente sequía en el país que ha causado una gran cantidad de problemas", explica el breve texto.

