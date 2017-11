Putin ofrece ayuda a Macri para rescatar el submarino ARA San Juan

El presidente de Rusia Vladímir Putin en el curso de una conversación telefónica le propuso al presidente de la Argentina Mauricio Macri la cooperación de su país (una de las mayores flotas submarinas del mundo) en las tareas de rescate del desaparecido submarino ARA San Juan, según informa el servicio de prensa del Kremlin.

“En la comunicación telefónica el presidente de la Federación Rusa Vladímir Putin le expresó al presidente de la República Argentina Mauricio Macri palabras de respaldo en relación con la situación del submarino desaparecido en el Océano Atlántico”, dice la comunicación oficial.

Mediante la llamada, Rusia ofreció a la Argentina ayuda en las operaciones de rescate. Los líderes de ambos países también acordaron establecer contactos entre los departamentos de defensa con el objetivo de la salvación de los submarinistas. Pese a las malas condiciones climáticas, la búsqueda continúa. En las operaciones participan 13 navíos y diez aviones, por su parte, la flota de los Estados Unidos envió a la Argentina aparatos sumergibles.

Mientras tanto, el presidente del Movimiento Ruso en respaldo de la flota, capitán de primer rango (de navío, HK) Mijaíl Nenáshev, afirmó a RIA Nóvosti su opinión de que el ARA “San Juan” seguramente se ha perdido para siempre.

“Por supuesto, vamos a confiar en lo mejor pero partiendo de la experiencia, si hace tantos días que la tripulación no se comunica, eso significa que ocurrió una desgracia y sólo podemos compadecer a los ciudadanos argentinos, en especial a los marinos y a los miembros de las familias de los submarinistas”, afirmó Nenáshev.

Según sus palabras, la flota rusa tiene posibilidades técnicas y experiencia en operaciones de salvamento en situaciones de emergencia, “por cuanto en la historia de nuestra flota se sucedieron tragedias similares y nuestro país, como gran potencia marítima que es, puede prestar cooperación tanto en materia organizativa como por la línea de los trabajos de ingeniería de rescate”.

Y siguió: “Como me indicaron en las correspondientes instancias de nuestra flota, Rusia tiene posibilidades y recursos para prestar ayuda a la flota argentina en la búsqueda y el izamiento del submarino. Esta ayuda se prestará en cuanto sea solicitada por la Argentina”, concluyó el marino.

“Secreto de Estado”

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez aseguró que "hay información muy sensible" en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan que obedece al "secreto de Estado". "Estamos hablando de una embarcación de guerra y no me aventuraría a hacer otras consideraciones", aseguró en diálogo con el periodista Gustavo Mura en FM Latina.

Yáñez está a cargo de una causa que fue caratulada como "averiguación de ilícito" tras una denuncia presentada la semana pasada por la propia Armada, fuerza a cargo de la embarcación que es buscada desde el miércoles 15 de noviembre, cuando se contactó por última vez con la base naval.