Ricardo Pignanelli sobre reforma laboral: "Van a quedar 5 puntos”

Ricardo Pignanelli es el jefe del sindicato mecánico (SMATA).

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) es el sindicato que agrupa a los trabajadores de la industria del automóvil en la República Argentina. El SMATA ha sido tradicionalmente uno de los sindicatos importantes del movimiento sindical argentino. A sus filas pertenecieron Elpidio Torres, Adolfo García, Luis Bazzano, Dirck Henry Kloosterman , José Rodríguez y Mario Manrique, quienes se desempeñaron como secretarios generales. Su secretario general desde 2012 es Ricardo Pignanelli.

Fue fundado el 1/06/45 con el nombre de Sindicato de Mecánicos y Afines (SMAA), dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT), nucleando básicamente a los trabajadores que se desempeñaban en los talleres mecánicos de reparación de automóviles y por afinidad a los trabajadores relacionados con la actividad automotriz. En 1948 tomó su nombre definitivo.

El sindicato está afiliado a la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM).

Durante la entrevista con "Del Arco Político" Pignanelli, se mostró prudente acerca de las protestas contra el gobierno de Mauricio Macri, ya que, dijo, "las cosas no se arreglan ni a los golpes ni a los besos" y "para ponerse de acuerdo todo termina en una mesa, pues no hay solución que no termine en una mesa".

También, destacó que la reforma laboral será innecesaria al haber convenios; ya que va a quedar en 4 o 5 puntos.

"La reforma laboral, teniendo los convenios colectivos de trabajo (CCT), no es necesaria. Sí dos o tres puntos que hay que mirar, pero no hay reforma laboral que pueda cubrir bajo su paraguas todas las actividades: los convenios son la herramienta fundamental. Si te clavan una ley no la podés modificar cuando cambia la situación, pero el convenio sí" , enfatizó Pignanelli al programa "Del Arco Político" por radio Concepto.

Además, Pignanelli afirmó que "con los CCT vas a lo particular y sirven para momentos difíciles. El cambio de la ley ya lo tuvimos y precariza el trabajo; hay que tener mucho cuidado porque después ¿cómo lo parás? Algún punto tendrán que tocar, pero no 145".

"El convenio es la herramienta para articular, en un fino equilibrio, entre el capital y el trabajo. Con esa herramienta nos podemos aggiornar bien a las tecnologías y los tiempos que vienen. Discutimos con Ford, Volkswagen, Toyota, con todas las empresas. Los convenios nuestros, desde 2003, se renovaron todos. Son del siglo XXI, no del siglo XX", amplió en la entrevista.

Al cuestionar la reforma impulsada por el gobierno, advirtió que "no me hagas un paredón de 20 metros para terminar en un metro y medio. Seamos realistas. Sabés las necesidades de los trabajadores y de mantener mano de obra".

"Podés hacer la mejor de las leyes, pero en un país con 2.000 actividades, ¿como metés a todas bajo un mismo paraguas? En vez de propiciar el blanqueo de la gente, vamos a precarizar el trabajo y el trabajo precarizado es volátil", alertó por otro lado Pignanelli.

Y aunque destacó que "la CGT hace lo que se tiene que hacer " en la negociación con el gobierno, Pignanelli estimó que la reforma "va a terminar con 5 o 6 puntos" solamente.

También reivindicó a Mauricio Macri al sostener que "tendría que haber una conversación directamente con la Presidencia", porque "los lineamientos los traza el Presidente de la Nación".

"Si me siento con Macri a hablar de trabajo me pongo de acuerdo en un montón de cosas. En cambio un gobierno tiene 5.000 cargos y cuando bajás una línea en la negociación a veces no es exacta a la que bajaste", advirtió.

Sobre una protesta contra el gobierno, sostuvo que "se puede hacer, pero la solución final viene en una mesa de diálogo. Para cambiar los modelos se cambian cuando hay elección democrática" .

"No le echo los galgos al gobierno porque la oposición está dividida en 3", remarcó el entrevistado durante la charla con el programa.

Sobre el SMATA y la CGT dijo que "estamos fuera de la CGT y no ingresamos porque apostamos a una conducción única". Y acerca del Justicialismo sostuvo que "los peronistas no hicimos todavía el análisis para encontrar una solución ".

En cuanto a si el PJ debe contener a Cristina Fernández, destacó: "no me gusta personificar. El peronismo se arregla si tenemos una visión a largo plazo, tolerancia y un objetivo claro. Si queremos ser alternativa a este gobierno hay que ponerse de acuerdo en puntos básicos".