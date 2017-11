Lanús, perjudicado por el árbitro, cayó ante Gremio con final polémico

Lanús cayó este miércoles (22/11) 1-0 ante Gremio de Porto Alegre con gol convertido en el segundo tiempo por Cícero Santos, a los 37’ (Lanús) por el partido de ida que correspondió a la final de la Copa Libertadores de América 2017. En la etapa inicial, el equipo ‘Granate’ estuvo mejor parado dentro del campo de juego e hizo méritos suficientes para poder llevarse la victoria. Sin embargo, la segunda parte se tornó friccionada y violenta que desató las protestas de ambos equipos ante la pasividad del árbitro chileno Julio Bascuñan que dejó pegar demasiado y no recurrió al VAR en jugadas polémicas. El final del encuentro estuvo marcado por el escándalo a causa de que los dos conjuntos se le abalanzaron al juez por faltas que no sancionó. El encuentro se disputó en el estadio Arena Do Gremio.

