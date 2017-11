Lo que Carrió y el Papa no dijeron de Barrick

"Es casi un ícono la imagen de Aldo Leporati bebiendo frente a un grupo de periodistas el agua que la pastera finlandesa Botnia (hoy UPM) vertía al río desde la uruguaya Fray Bentos. El consultor de relaciones públicas estaba solo en la tarea de demostrar que eran falsos los pronósticos de la más terrible contaminación que esgrimían los ambientalistas, el gobierno de la provincia de Entre Ríos y el propio gobierno nacional del presidente Néstor Kirchner.

(...) La industria minera argentina se enfrenta ahora a un desafío similar: se aproxima el debate sobre la reglamentación de la ley de Glaciares. El foco estará en la definición de qué es periglaciar. Si se toma la versión ecologista que dice que cualquier lugar de la cordillera en el que haya un manchón de nieve debe ser protegido, se daría por terminado el 80% de esa industria. La oposición no solo viene del ambientalismo, sino como con Botnia incluso del propio gobierno: la poderosa diputada Elisa Lilita Carrió ya avisó que quiere la reglamentación más estricta. Y no está sola dentro del gobernante Cambiemos.

(...) La comunicación de los ecologistas siempre resulta más creíble que la de las empresas: juegan de local en los medios y las redes sociales.

Leporati, el consultor de comunicación contratado por Botnia para enfrentar la crisis solo y tardíamente, todavía está esperando las disculpas de los ecologistas de entonces. Hoy el consultor de la agencia de comunicación Porter Novelli les recomienda a los mineros en base a su experiencia "comunicar proactivamente y anticiparse en su comunicación. No esperar a que la crisis ya esté instalada. Deben elaborar un plan de comunicación hacia todos los públicos, incluso aquellos que hoy no tienen en cuenta. Recordemos que Botnia solo pensó comunicar al público uruguayo y no tuvo en mente el elefante que se estaba gestando a la otra orilla del río".

Antes que nada hay que precisar que la minera Barrick, en el eje del debate desde hace tiempo, no comparte la posición del juez Sebastián Casanello desde el principio de las causas iniciadas en 2015.



Los letrados que defienden a la empresa plantearon nulidades en el proceso, e interpusieron la recusación de Casanello al considerar que él habría incurrido en un prejuzgamiento y una animosidad en contra de la empresa denunciada, y una parcialidad en favor de la asamblea denunciante “Jachal no se toca”.

En especial se le cuestiona un desconocimiento de lo que el Instituto Argentino de Nivología y Glacilogía (IANIGLA) y las autoridades nacionales y provinciales han fundamentado desde la creación de la entrada en vigencia de la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares.

El inventario de glaciares fue desarrollado por IANIGLA conforme al artículo 15 de la Ley N°26.639 y a un plan de 5 años que fuera aprobado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, y que sostuvo que en la zona donde Barrick lleva a cabo sus actividades, ninguno de los emprendimientos violentan la citada ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares no afectando las geoformas existentes en los ambientes glaciares y/p periglaciares protegidos por la legislación vigente.

Siempre según Barrick, a la fecha se ha concretado un plan integral de mejoras en el Valle de Lixiviación, que fue validado y aprobado por oportunamente por las autoridades de la Provincia de San Juan, y que habría optimizado la seguridad operativa de la mina.

También señala que se reforzaron las capacitaciones para los trabajadores en materia de medioambiente y seguridad, y que la Mina Veladero impulsó el desarrollo de un Centro Integrado de Operaciones Remotas (IROC), en Albardón, que permite controlar y monitorear las operaciones de la mina a distancia.

El juez Casanello intervino en la causa por la denuncia en Ciudad de Buenos Aires por la Asociación de Abogados Laboralistas de Chubut (sede en Rawson) por el derrame de solución cianurada ocurrido en la mina Veladero, provincia de San Juan, en septiembre de 2015.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró incompetente a Casanello, y envió la causa a San Juan, llamando la atención al magistrado por el “exceso jurisdiccional” incurrido.



Pese a ello, los también denunciantes Asamblea “Jáchal no se toca”, “ampliaron la denuncia”, ahora no vinculada al derrame (que lo investiga San Juan) sino a la supuesta violación de la Ley de Glaciares.

Barrick se presentó ante Casanello, y le pidió ser parte en la causa, el juez rechazó, la empresa apeló y la Cámara Federal (Sala 2) hizo lugar, intimando a Casanello a citar a la empresa, cosa que el juez nunca hizo (la empresa se presentó en mayo).



Casanello citó a prestar declaración indagatoria a una decena de funcionarios públicos del Ministerio de Ambiente, de Minería, y del Instituto de Glaciología (“IANIGLA”), sin convocar a la empresa, ni a sus directivos, ni permitirle ofrecer prueba o controlar la que se produjera en el expediente.

Estos asuntos también deberían ser considerados en el debate para que la Justicia resulte justa y equitativa.