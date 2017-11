“Mañana ya estaremos buscando un submarino, no vidas”

La Argentina tiene algunas limitaciones tecnológicas en cuanto a situaciones marítimas se refiere, y si se compara con otros países, la Nación está lejos de ser una potencia. Y es que recién hoy 22/11, la Armada admitió que están investigando un ruido que se generó el mismo día que se perdió la comunicación con el submarino ARA San Juan, el miércoles 15/11, sonido que fue captado por equipos de USA. Ante este indicio, que informó el vocero de la fuerza, capitán Enrique Balbi, algunos especialistas, cerca de esperanzarse, se mostraron con mayor preocupación y admitieron que si en pocas horas no hay noticias, las probabilidades de encontrar a los 44 tripulantes con vida son mínimas.

“Mañana (22/11) ya estaremos buscando un submarino, no vidas… La información de hoy (el ruido), me desconcertó, porque fue un sonido de hace siete días”, declaró a TN el perito naval y veterano de la Guerra de Malvinas Fernando Morales.

“Lo de esta noche es desconcertante, primero por la hora, porque se da a última hora, o sea nos tenemos que ir a dormir con esa información, una información que tal vez no era necesaria dar, porque estamos hablando de un ruido de hace una semana. Se podría haber esperado a que los barcos lleguen al lugar y ver de qué se trata, y si hay que dar una mala noticia se da mañana (23/11) o si es un falso ruido como ya ha pasado”, declaró el perito naval.

El especialista explicó que una “anomalía hidrocáustica” puede interpretarse de distintas formas, “pero el ruido fue hace una semana”, recalcó, y explicó que el concepto que detalló hoy el vocero de la Armada, podría tratarse de “un ruido, un golpe o una explosión”, explicó.

Del mismo modo, expresó su postura sobre los escenarios que pudieran ocurrir en cuanto a la desaparición del submarino ARA San Juan, “Si yo tengo que dar una visión como perito diría que estas cosas tienen feo olor, pero si es lo que deseo, es que quiero que aparezcan… Yo creo que la Armada se ha visto sorprendida por los errores que ha tenido, como por ejemplo no avisar a los superiores políticos… subestimaron todo y seguro creyeron que iba a aparecer, pero pasan los días y las horas y no hay señal”, dijo Morales, quien agregó que otra de las hipótesis, de la cual nadie habla, es de una posible hipotermia que pueden haber sufrido los tripulantes si están sumergidos.

Por otra parte, Francisco Gaglieri, ex tripulante del submarino ARA San Juan, explicó que de los protocolos de emergencia no se activó ninguno, y según su hipótesis “no les dio tiempo de activarlas”, comentó, opiniones que por supuesto no son para nada alentadoras.

Asimismo, los especialistas cuestionaron el estado de los equipos marítimos del país y la reducción del presupuesto, “el estado de la Armada está así (mal) desde el año 82, no es culpa ni de este gobierno ni del pasado… El San Juan era lo más avanzado que se tiene, por ejemplo, los barcos que se compraron ahora son barcos de hace 40 años para reemplazar los de hace 70”, dijeron.

“Mañana creo que debe haber un punto de inflexión en la Armada, y reitero, si mañana no hay novedades, ya estamos buscando otra cosa”, puntualizó Morales.

Remover la cúpula:

Mauricio Macri tenía pensado remover a la cúpula de las Fuerzas Armadas justo antes de que se desatara la crisis con la Armada por la búsqueda del submarino ARA San Juan.

Según el portal LPO, detallaron que desde el Gobierno explicaron que por protocolo los submarinos deben reportarse dos veces por día, pero una vez que pierden la señal, la Armada espera 48 horas antes de comunicar el alerta. Pero el submarino perdió contacto el miércoles pasado y la Armada filtró el telegrama en el que se denunciaba la pérdida de contacto el jueves por la noche, antes de que se cumplieran las 48 horas.

Macri enfureció por esa filtración y por abordar el conflicto después que los medios. Lo mismo le pasó a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se enteró en Canadá del suceso a través de las redes sociales.

Y también escriben en LPO, que en el Gobierno sospechan que en la Armada se quisieron tomar venganza de una serie de movimientos que preparaba Macri.

En Casa Rosada ratificaron la continuidad del ministro de Defensa pero irán por las cabezas de las tres armas. Incertidumbre y tensión en el Gobierno por la situación crítica.