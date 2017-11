"La actitud de la Rosada con la Armada es patética"

Uno de los pocos papás que está en Buenos Aires a la espera de partir hacia Mar del Plata o Comodoro Rivadavia, según el desenlace, recorrió varios canales durante la tarde del pasado miércoles 22/11 para marcar su posición.

Se trata de Luis Tagliapietra, papá del teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, quien al aire de Crónica TV agradeció la camaradería internacional para encontrar cuánto antes al submarino ARA San Juan, pero lamentó la "actitud patética" de todo el arco político.

Luego de una semana de desaparición, la etapa crítica se intensifica por la falta de oxígeno, la desesperación de los familiares aumenta y la Armada aún no logra determinar dónde está la nave sumergible.

Familiares a Macri: "Ir en ese submarino es casi un suicidio"

En diálogo con el periodista Horacio Embón, Tagliapietra contó que "Decidimos quedarnos en Buenos Aires porque tengo contacto permanente con Mar del Plata pero si no hay novedades tengo la idea de viajar este viernes. Pero la verdad es que me gustaría viajar a Comodoro Rivadavia para abrazarlo".

"Él desde chico quiso ser militar; le fascinaba eso. De hecho está en el equipo de natación de la Armada, en el equipo de rugby, en el equipo de vela, y es lo que le fascina.

Hace muy pocos años se recibió e hizo su primera viaje en la Fragata Libertad, luego del embargo", detalló.

Consultado por la discusión política entre la Armada y la Casa Rosada por las responsabilidades de cada sector, Tagliapietra lamentó:

"En la discusión política se dicen tantas barbaridades que no me consta que el Almirante Srur le haya dicho a Macri que no sabe lo que pasó.

Lo que le puedo decir es que de la Armada se comunicaron a las 24 horas del problema.

Lo que pase entre la jefatura de la Armada y los políticos, en este momento, no me importa en lo más mínimo.

Me parece que más de lo que se está haciendo no se puede y especular lo que se podría haber hecho unas horas más o unas horas menos es un chicaneo. Y sin meterme en el terreno político, es una actitud patética desligar responsabilidades.

Decir: 'yo no sabía nada, yo no me enteré'. ¿Qué significa esto?

Y te digo más: todo este operativo gigantesco e histórico tiene más que ver con la camaradería de los hombres de mar que por políticos, porque el ofrecimiento de todo el mundo fue instantáneo, sin que nadie pida nada.

--------------------------

En Intratables (América TV) detalló la contención que recibió por parte de la Armada:

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del subamarino: "No llamó nadie del Gobierno" pic.twitter.com/wLcxWvVFL8 — América TV (@AmericaTV) 23 de noviembre de 2017

--------------------------

Obviamente, Macri no iba a decir que no ni nadie. Tuvieron que abrir las puertas para que esta ayuda llegue.

Y creo que si hubieramos esperado a que los políticos pidan ayuda... Bueno, creo que hoy recién Macri le pidió ayuda oficialemente al presidente Putin (Rusia)".