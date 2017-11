El ARA San Juan y la sombra de la Tragedia de Once

Jaime Durán Barba deslizó la preocupación que tiene hoy el Gobierno nacional acerca de la desaparición del submarino ARA San Juan: "un evento así produce una depresión social" dijo a radio La Red al evaluar el impacto político y en seguida calificó como "positivo" que el presidente Mauricio Macri se haya reunido con los familiares de los 44 tripulantes.

"Un evento así produce una depresión social. Si hacemos una encuesta todo va a ser evaluado negativamente. El Gobierno sería evaluado negativamente, también el Presidente. Pero es un evento temporal", explicó el consultor.

"Mauricio es una persona muy sensible, está muy afligido con esto. No es la persona dedicada a pensar en los juegos del poder, es tremendamente humano", agregó conservando la figura presidencial.

La gran preocupación del gobierno nacional por estas horas es evitar tener en sus manos un caso como el de la Tragedia de Once, por eso marca diferencias a la manera en que Cristina Fernández encaró el hecho donde el Estado también tuvo responsabilidad por la aplicación presupuestaria y el estado del material.

Macri, a diferencia de Cristina, se reunió con los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, alguno lo increpó, pero tuvo un acercamiento que la expresidenta nunca tuvo con aquellos que sufrieron la pérdidas en Once. Sin embargo, eso no alcanza y la otra tarea es cómo determinas las responsabilidades en la reparación de la nave.

Por el momento, el Gobierno no tomará decisiones política trascendentales, pero todo apunta a que habrá cambios en la Armada y habrá un debate sobre los recursos destinados a las FF.AA.

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que Aguad ya tenía pensado hacer cambios en las cúpulas militares. Él se enteró de la desaparición del submarino por los medios de comunicación. Tampoco se había informado a Macri, Comandante en Jefe de las FF.AA. Los días de Marcelo Srur, estarían contados.

El diario Página/12 plantea hoy una interna entre la Armada y Aguad: la compra demorada de patrulleros de altamar y la polémica con la Fuerza Aérea por quién se quedaba los cinco cazabombarderos Super Étendard comprados a Francia. Luego, está el ajuste presupuestario.

En tanto, la comisión de Defensa de Diputados que preside la kirchnerista Nilda Garré (FPV) recibió a trabajadores de Fabricaciones Militares y sus representantes advirtieron que se está llevando a cabo “el desmantelamiento del sector”. Ahí se disputa la responsabilidad en las reparaciones. Agustín Rossi, exministro de Defensa y que llevó adelante reparaciones en el submarino, asumirá en diciembre su banca de Diputado Nacional.

Por medio de un comunicado de prensa publicado en redes por el Bloque de Diputados y Diputadas Nacionales del Frente para la Victoria, se hizo hincapié en el difícil momento “que ya está afectando el empleo y la vida de centenas de trabajadores, como también la continuidad de producciones estratégicas para el interés de la Nación”.

Y no faltaron las críticas a Aguad sobre quien se mencionó su rol en el gobierno de la Alianza –que integró Nilda Garré- y a Clarín por parte de la diputada Gabriela Estévez: "No es casual que se haya nombrado como ministro de Defensa a Oscar Aguad para encarar esta segunda etapa de vaciamiento de Fabricaciones Militares, ya que es el tipo de tarea que está acostumbrado a desempeñar: tal fue el caso de su intervención en Corrientes durante el gobierno de la Alianza, gestión que dejó no sólo la provincia destruida sino un procesamiento en sus espaldas por los negocios espurios que realizó mientras era interventor; y porque viene de hacer lo mismo en el Ministerio de Comunicación, donde se ocupó de garantizar los negocios del Grupo Clarín y otras grandes corporaciones".