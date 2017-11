Submarino San Juan: "Explotó, se incendió y se hundió a 3.000 metros"

El vocero de la Armada Enrique Balbi anunció que "hubo reunión con Aguad y asesores. Nos quedamos a la espera de una información del embajador argentino en Austria, que se la transmitió al canciller en Argentina. La información coincide con indicio que teníamos: Concretamente, se recibió información sobre evento anómalo similar corto y no nuclear consistente con una explosión (...) La explosión ocurrió el miércoles 15/11 a las 10:31". Desde la Base Naval Mar del Plata, Itatí Leguizamón (esposa de Germán Oscar Suárez, radarista de la nave) habló a la prensa: "Nos hablaron de incendio también. No nos dijeron que están muertos pero es una suposición. Espero que estos hijos de puta se hagan cargo. Están rompiendo todo adentro. No dejaron terminar de leer el informe porque empezaron a decir que son unos hijos de puta. Según ellos, detectaron hace una hora la señal, pero nadie les cree. Tuvieron problemas en 2014 y no pudieron emerger. Dijeron que los van a seguir buscando pero no sabemos qué va a pasar. Son unos desgraciados perversos. No soy experta pero porqué no dijeron hace una semana que hubo una explosión"

Compartí esta nota Enviar Imprimir Por Urgente 24 Jueves 23 de noviembre de 2017 14:40 hs