Perú podría quedarse sin Mundial, Chile e Italia se ilusionan

Perú podría quedarse afuera de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 debido a un proyecto de ley que se trata en el congreso de ese país que pretende llevar el control del futbol, situación que no es del gusto de la FIFA y que el organismo que rige el futbol mundial castiga severamente.

En el congreso peruano toma fuerza la medida, que tiene el apoyo de la mayoría para que asuman el control de la Federación.

Para la FIFA, ya hay un antecedente, el cual se dio en el 2006 cuando privaron a Kenia de cualquier actividad que organiza el organismo que tiene sede en Suiza.

Según el artículo 7 del reglamento de la FIFA: “Si una asociación (de 32 calificados) se retira o es excluida de la carrera, el Comité Organizador de la FIFA decidirá sobre el asunto a su discreción y tomará las medidas que considere necesarias. El comité organizador de la FIFA puede, en particular, decidir reemplazar la asociación en cuestión con otra asociación”.

Esta posibilidad encendió la ilusión en Chile, que no se clasificó a Rusia tras finalizar en el sexto lugar de las Eliminatorias, e incluso en Italia. El diario Corriere dello Sport hizo eco de la publicación de Líbero, aunque no le dio demasiado crédito: “¿Italia en el Mundial gracias a Perú? Si esto se convierte en realidad debemos dar gracias a Paloma Noceda, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento de Lima, quien presentó el proyecto de ley”. Y luego agregó: “Reportamos lo que escribe el periódico peruano, a pesar de que no creemos que la situación pueda suceder”.

Precisamente Líbero, en su página web, apuntó que el proyecto de ley estaría estancado pues varios congresistas dieron su negativa a la iniciativa. “Si esto pudiera afectarnos, se debate y se retira. Un proyecto es simplemente un borrador”, explicó Noceda.

“A la espera”, se lee en varios medios, quienes no tendrían su lugar seguro pese a la situación de Perú, ya que la FIFA determinará cual selección tome su lugar en el certamen mundial.