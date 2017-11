Trump apoya a candidato a senador acusado de abuso

El juez Roy Moore es el candidato republicano a senador por Alabama y ha sido acusado de haber abusado sexualmente a adolescentes décadas atrás.

Leigh Corfman dijo a NBC News que Moore abusó de ella cuando tenía 14 años y luego, otras mujeres se sumaron a la denuncia contra Moore por conductas sexuales indebidas cuando eran adolescentes, incluida una exmesera quien asegura que él intentó violarla.

Moore niega las acusaciones de abuso pero no haber salido con adolescentes.

El escándalo le valió a su candidatura el rechazo de varias figuras republicanas.

El líder conservador del Senado, Mitch McConell, pidió la semana pasada al juez que diera "un paso al costado".

Pero quien lo continúa apoyando es el Presidente estadounidense, Donald Trump, quien carga con su propia cuenta de acusaciones por acoso a mujeres.

"Él (Moore) lo niega. Él lo niega totalmente. Dijo que no pasó y hay que escucharlo también. Él dijo 40 años atrás, que esto no sucedió (…) No necesitamos a un liberal, al demócrata (Doug) Jones, allí. He mirado a su historial y es terrible en criminalidad, es terrible en temas fronterizos y es terrible en asuntos militares”, dijo Trump.

La elección será el 12 de diciembre y, según una encuesta de Gravis, el demócrata, Doug Jones, está por delante del juez por un margen de 5 puntos.

La última vez que Alabama eligió a un demócrata al Senado fue en 1990.

Roy Moore representa una ideología reaccionaria en extremo: considera que "la conducta homosexual debería ser ilegal" y que el islam es una "religión falsa".

En septiembre sacó un revólver en pleno mitín político, para demostrar que está "en favor de la Segunda Enmienda".